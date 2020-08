El Málaga CF responde a FACUA por el lío de los abonos

FACUA mandó un comunicado este lunes 10 de agosto en el que instaba al Málaga a devolver el dinero correspondiente por los partidos no disfrutados como consecuencia de la pandemia de Covid-19, una opción que el club no contempló como medida compensatoria por los seis encuentros a puerta cerrada disputados en La Rosaleda. La entidad ha respondido con otro comunicado en el que asegura que "no existe obligatoriedad legal" de devolver el dinero.

"La Entidad confirma que ha actuado de acuerdo con la ley en tiempo y forma. Según el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que la propia organización señala, el plazo para la devolución de la parte proporcional del abono es de 14 días hábiles. El artículo 10 del Real Decreto 537/2020, del 22 de mayo, dispone que se alzará con efectos desde el 4 de junio del 2020, llegando a su conclusión el 24 de junio. El comunicado del Club se emitió el pasado 3 de agosto, por lo que, efectivamente, “no existe obligatoriedad legal”. La entidad ha atendido a todos los abonados que han efectuado la reclamación en tiempo y forma. En estos momentos, se encuentra inmerso en las negociaciones para la retribución en el plazo legal de 60 días", comenzó el texto del club blanquiazul.

El Málaga quiere expresar su pesar por esta excepcional situación. El complicado marco económico en el que se encuentra envuelto la entidad limita el margen de maniobra financiero al extremo, por lo que no se han podido adoptar todas las fórmulas de compensación anheladas por el club en aras de su viabilidad", justifica el Málaga en el final del texto.