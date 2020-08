El Málaga tuvo que retrasar el inicio de su pretemporada, previsto para hoy, un par de días, que será cuando comiencen los exámenes médicos si no hay nueva directriz. No se están produciendo movimientos con la celeridad deseada. No es que quede poco, el mercado abrió oficialmente el 5 de agosto, pero la situación blanquiazul está sujeta a tal complejidad que el tiempo es tan relativo como asfixiante. Sobre la mesa hay muchos nombres propios y casos que resolver.

El conjunto blanquiazul cerró la semana con la renovación de Juande y la confirmación de la salida de otro canterano como Iván Rodríguez. Según apuntó AS, Alberto Escassi estuvo el viernes en La Rosaleda ultimando detalles mientras aguarda al descenso definitivo del Numancia. Debería ser el primer refuerzo cerrado por Manolo Gaspar en este verano.

Luego está Keidi Bare, uno de los factores diferenciales para el Málaga en este mercado. El Espanyol sigue con el tira y afloja con los blanquiazules, que tratan de sacar el máximo dinero posible por el albanés, cuya operación circula por encima los dos millones de euros. Posiblemente sea la venta del verano para el club.

Otro de los pilares del Málaga continúa sin deshojar la margarita. Se trata de Luis Muñoz, que está libre y por el que la entidad está dispuesta a explorar sus límites, pero que difícilmente podrá igualar los tangibles de otros pretendientes. Siguiendo con los canteranos, el acuerdo con Cristo se podría anunciar en estos días.

Se fue Iván Rodríguez pero quedan Álex Mula y José Rodríguez, que acabaron sus respectivas cesiones invernales y tienen contrato en vigor. En el caso del segundo, lo económico es a día de hoy insalvable. El primero ya es otro asunto. Según SER Málaga, se rechazó una oferta del Leganés por él superior a los 500.000 euros.

El asunto de los asuntos es conseguir quitarse de encima los sueldos más altos de la plantilla para poder acercarse al equilibrio salarial. Juanpi, Luis Hernández, Adrián, Juankar... La vieja guardia no tiene muchas opciones mientras de fondo sigue el runrún de un ERE.

En materia de fichajes, al margen de Escassi, han sonado porteros como Dani Barrio o Cristian Rivero. En Cádiz siguen insistiendo en que el Málaga es el equipo mejor situado para llevarse al delantero Caye Quintana. La maquinaria del fútbol no se para.