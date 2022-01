El vestuario: "Necesitábamos esta victoria"

No fue el mejor partido como visitante del Málaga CF, de hecho tuvo tramos en los que faltaron ideas, claridad y algo de frescura. Ya dijo José Alberto que algunos de sus jugadores llegaban con pocos entrenamientos a este partido, algo que se hizo notar. Pero los tres puntos se suman igualmente a la clasificación blanquiazul, que suma ya 30 y mantiene los play off a cuatro puntos y amplia a 10 con el descenso.

En el vestuario se quitan un peso de encima con el triunfo, con los primeros tres puntos a domicilio y del año. "Lo necesitábamos. Era un campo difícil y es muy importante estos primeros puntos fuera de casa. Esperamos que sigan muchos más", decía un Paulino De la Fuente que volvía tras superar una neumonía de la que está ya plenamente recuperado: "Me encontré bien. Contento a nivel individual, pero es lo menos importante, lo importante es la victoria y los tres puntos. Nos quitamos la espina de fuera de casa, lo necesitamos y creemos que era justo".

Mismas sensaciones para Ramón Enríquez, otro de los que volvía tras superar un lesión de codo un 2021 aciago para él: "Debemos estar muy contentos, está siendo un año complicado fuera de casa y comenzar este con una victoria, en el que competimos muy bien hasta el final, nos permite dar un paso adelante como equipo. Es bastante positivo".

De hecho el granadino destacó el papel importante del importante números de aficionados que se desplazaron hasta Santo Domingo para animar al equipo: "Es de locos que sea 3 de enero, que se planten aquí en Alcorcón con el frío que hace y se les escuche más a ellos que a la afición local. Es para quitarnos el sombrero, ellos nos tiran hacia adelante. Estamos muy agradecidos en el vestuario".

No pasó por alto Ramón el lado personal, volviendo a la titularidad tras un 2021 complejo para él: "Estoy muy feliz. Ha sido un año 2021 personalmente muy difícil con lesiones de hombro y codo. Me ha costado tener continuidad. Estoy muy contento, agradecido al míster y a los compañeros que siempre han estado conmigo. Esto me va a servir para dar un paso adelante".

"Pensamos en el siguiente partido, no podemos ni siquiera mirar al Ibiza. Tenemos que ir fin de semana a fin de semana. El domingo tenemos una batalla contra el Sporting. Tenemos ganas de estar con nuestra gente este nuevo año y a estrenarlo con victoria", zanjaba Paulino.