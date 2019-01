Muñiz: "El equipo está preparado sea quien sea el que esté disponible"

Juan Ramón Muñiz compareció este mediodía en la Sala de Prensa Juan Cortés de La Rosaleda en la previa de la primera jornada de la segunda vuelta de LaLiga 1|2|3. El primer rival, al igual que en la primera vuelta, será el Lugo pese a la confección asimétrica del calendario. El gijonés, cuestionado por la situación de los lesionados que tiene en plantilla, estuvo esquivo: "El equipo está preparado para competir sea quien sea el que esté disponible".

"Mañana decidiremos quienes son los jugadores que tienen que estar en ese momento, los que estén al 100% serán los que participen. Hay un grupo grande de jugadores que están entrenando y compitiendo bien. Elija a los que elija sé que van a competir por llevarse los tres puntos", proseguía Muñiz, que no quiso relevar los tiempos ni la situación actual de las lesiones de sus jugadores, tras lo acontecido con Hugo en los últimos días: "A mí me gusta contar de lo que puedo explicarte. Del servicio medico no te puedo adelantar nada, si me estuviera escuchando un médico... Si no domino esa faceta no puedo decirte nada".

Con la situación de Javi Ontiveros profundizó algo más y dejó la posibilidad de su convocatoria hasta el entreno de mañana sábado: "Ontiveros si no está mañana significa que a partir del lunes o martes estará al máximo. Si ponerlo conlleva algún mínimo riesgo, lógicamente no lo pondremos, si fuera un partido o una final, jugaría... Dentro de una liga de 42 jornadas lo valoraremos, veremos la posibilidad de que su lesión retroceda y ahí tomaremos la decisión". Tocó varios temas más.

Primera vuelta

"Todo lo que se lleva hecho hasta el momento lo valoro bien. Sobre todo por la estabilidad que se ha podido generar, que solo se hable de fútbol, de la competición, de domingos... eso era para mí importante cuando empecé la pretemporada. Vamos bien en esa línea. Solo sabemos que llevamos la mitad del camino. Lo que manda en este liga es la regularidad y eso es lo que tenemos que mantener en la segunda vuelta. El resultado y juego es bueno. A partir de ahí intentaremos no abandonarlo".

No mira la tabla

"Nosotros no valoramos a los equipos si están abajo o arriba los valoramos como equipos de LaLiga. Los marcadores son de igualdad, en ese aspecto respetamos a todos los equipos. El nombre o la posición no lo valoramos, intentamos hacer nuestro partido y sacarlo de la mejor forma posible. Dentro de tantos partidos hay algunos que ganas, empatas y otros que pierdes. Tenemos que valorarlo en lo general, no podemos quedarnos con dos o tres partidos. Hay que ver las 42 jornadas y qué se nos atascó entonces, en la 21 queda la mitad por jugarse".

Lugo

"Espero un buen equipo, vemos que lleva muy pocos goles en contra, resultados muy igualados y apretados. Es más vertical que cuando empezó, que le gustaba más la posesión, ahora le gusta la verticalidad y son muy ordenados. Esperamos un muy buen equipo en frente. Hace varias jornadas puso en dificultades a equipos de la parte alta. Va a ser un partido duro y difícil, uno más de la categoría".

Derrota ante el Reus

"Hay que olvidarlo, son tres puntos que se perdieron. El equipo debe seguir mirando al futuro y en busca del objetivo a largo plazo. Si nosotros solo pensamos en lo que nos sale bien... a lo largo de 21 jornadas hay cosas buenas y malas. En ese aspecto hay más cosas positivas que negativas. Los jugadores fueron a Zaragoza y se trajeron tres puntos de un campo difícil. Eso me dice que es un equipo que no se queda con lo malo".

Cambios de sistema

"Nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos preparando es puntual de algún partido. Lo que intentamos es dominar las dos formaciones que más usamos. Según los jugadores se elige una u otra. Mañana valoraremos una cosa u otra. Son muchas cualidades de los rivales y a partir de ahí decidiremos".

Altas y bajas

"Todo el mundo que venga bien es para aportar su granito de arena. Espero total normalidad, esto es futbol y somos profesionales. Sabemos todos lo que pasa en los mercados, espero total normalidad. Espero que los que entren se adapten al equipo y a la buen sintonía que hay. Para jugar aquí hay que demostrar estar mejor que los que están. Estamos en un buena posición. Seguiremos funcionando con total normalidad".