Consolidar el estatus (20:30)

Han pasado cinco meses desde que el Málaga regresara a la Segunda División en todos sus efectos. Fue un 18 de agosto de 2018, tras diez años en la élite, cuando el conjunto de Martiricos tomó contacto con la dureza de la categoría de plata. Fue ante el mismo rival al que se enfrentará esta tarde en La Rosaleda. Un Lugo que vive en sus carnes la exigencia de la categoría jornada tras jornada y sabe bien de que está hecho el campeonato, en el que habita desde hace varias temporadas.

Aquel envite reflejó lo que le deparaba al Málaga en los próximos meses. Los de Juan Ramón Muñiz llegaban como claros favoritos y se toparon con un Lugo muy correoso en el Anxo Carro que dio la sorpresa en los primeros compases. Un error o exceso de confianza de Ontiveros –hoy en el enfermería–, hizo al Málaga empezar en la categoría cuesta arriba. Cristian hacía el 1-0 y tuvieron que ser Juankar y N’Diaye los que le dieran la vuelta a la tortilla en unos últimos compases de muchos nervios para ambos cuadros. El primer partido prometía una exigencia altísima en los meses venideros y así ha sido.

Lo avanzaba Muñiz en su primera comparecencia con tintes oficiales en agosto, la previa al encuentro ante los lucenses. “En Segunda ni ganar tres partidos te asegura nada. Aquí no valen ni el escudo ni la marca de la camiseta ni el currículum ni la trayectoria de los últimos años”, avisaba el gijonés, bajando a media plantilla al barro, con el mono de trabajo y bien remangado. Hoy sus palabras cobran sentido y se puede decir que ha conseguido que su guión cale hondo en su plantilla.

Han pasado cinco meses de aquel primer esbozo de lo que debía ser el Málaga. Inicio prometedor con una buena suma de triunfos y una racha en casa impecable que encontró bache en el mes de noviembre. El término regularidad ha podido ser uno de los imperantes en las comparecencias del asturiano que siempre ha interpuesto los puntos al buen juego, a ser efectivos cada domingo. El objetivo de mantenerse en los puestos de cabeza tras la primera vuelta ya está conseguido, solo un punto separa a los blanquiazules del líder, el Granada (40), y está empatado a ellos con el Albacete, segundo clasificado (39).

1-2 En la jornada 1. El último duelo entre ambos fue en el Anxo Carro: Juankar y N’Diaye resolvieron el error inicial de Ontiveros.

Aun así, el equipo no llega en su mejor momento. Las dudas tras el empate en Oviedo (0-0) y el varapalo en La Rosaleda ante el Reus (0-3) no han cesado tras el triunfo en La Romareda ante un buen Zaragoza (1-2). El equipo ha perdido algo de su contundencia y de esa solvencia práctica que pudo tener en algunas fases de la temporada. Se busca imperiosamente recuperar el estatus en casa, en Martiricos. Se ganaron ocho de 10 envites en La Rosaleda, pero las derrotas ante Granada y Reus han hecho desaparecer la condición de mejor local, ahora del Osasuna –26 puntos tras ocho triunfos y dos empates– e iguala números con el Dépor –siete victorias y tres empates–. Ese colchón que te da la fiabilidad de puntos en tu feudo es algo que busca recuperar el Málaga ante el Lugo.

No cambiado mucho el Málaga en estos últimos cinco meses. Ha prevalecido el sistema del 4-4-2 clásico –en Lugo fueron dúo arriba Harper y Adrián– y las fichas que usa Muñiz no ha cambiado tanto pese a haberle dado uso a 30 jugadores en lo que va de curso. Harper, Juanpi o Adrián tienen muchas papeletas para volver al once inicial este sábado en La Rosaleda tras la sorpresa que supuso la alineación en Zaragoza. Muñiz volverá al Plan A, ese que le dio, le ha dado y le dará su ansiada regularidad.