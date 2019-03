"Todos los convocados por la sub 21 han podido jugar esta jornada, el nuestro no"

Las ideas de Juan Ramón Muñiz no cambian. Puede pasar el tiempo, vivir una u otra situación, pero el planteamiento del gijonés jornada tras jornada seguirá siendo el mismo con el que arrancó allá por agosto. Su formas siempre son las correctas y nada hace tambalear sus maneras, aunque la situación con Pau Torres ha trastocado sus planes de manera inesperada, al ser convocado con la sub 21 española y que, si nada cambia, le dejará fuera de la lista de para visitar al Numancia pese a las negociaciones para liberarlo con la RFEF.

Y es que la situación con Pau Torres ha molestado y mucho a Muñiz, que trató el tema largo y tendido en rueda de prensa. "Ahora mismo no puede participar, no sé si en cinco minutos cambiará la idea. En principio es un no y no tenemos ninguna posibilidad. Hacen una convocatoria para el lunes al mediodía y él tiene que estar en Marbella, no hacen ningún tipo de excepción, no queda otro remedio que acatar la normativa y el reglamento", explicaba el gijonés, resignado ante la imposibilidad de contar con el central: "No podemos esperar a esa resolución, se llevan haciendo gestiones desde que salió la lista. Hay una cosa buena, el equipo tiene gente preparada para competir en esa posición. No estoy preocupado en ese aspecto, pero sí que preocupa que sea una situación que te deja en desventaja en otros equipos. Todos los convocados por la sub 21 de otros equipos han podido jugar esta jornada, exceptuando el nuestro y si el Numancia tuviera. Son cosas que tenemos que ir solucionando, la organización requiere igualdad para todos los equipos".

El técnico también lanzó un dardo al club, al que exige que tenga un profesional que trate este tipo de situaciones con la RFEF. "Tiene que haber una persona en el club que se dedique a defender los intereses de la entidad a la hora de hacer los calendarios. Intentar en esas reuniones aclarar todos los perjuicios e inconvenientes que pueda recibir el club. Sería muy sencillo: cuando hay selecciones, ya que la Segunda no para, que no haya partidos lunes o viernes", espetaba, sugiriendo soluciones de puertas para dentro en la entidad blanquiazul y otras con la Federación como objetivo, algo que continúa recalcado: "Nos perjudica esta semana porque el partido es en lunes, nos perjudicaría la siguiente semana que no juega ninguno, y la siguiente que nos ponen el partidos en viernes y hay jugadores que llegarán el jueves. Desde fuera lo vemos relativamente sencillo, pero al menos que no pongan partidos lunes y viernes. En Primera no lo ponen, hablándolo se tendría que solucionar. No es un problema de cuerpo técnico o plantilla. En el club tiene que haber una persona que cuando represente al Málaga lo exponga, y será apoyado por otros equipos. Hoy nos perjudica a nosotros, pero mañana puede ser a otro equipo".

Estuvo realmente vívido el gijonés con este tema, que no esquivó y que trató con detalle en todo momento, aunque no perdió la compostura pese a presentar de esta manera una queja formal con el Caso Pau Torres: "Hay dos opciones, venir aquí y que caiga todo como hizo un compañero durante la semana, o solucionar lo que puedes solucionar. Para qué vas a ponerte aquí como un león o como una fiera... Los perjudicados somos nosotros y lo sé. El entrenador y los jugadores podemos solucionar de puertas hacia adentro, y otras parcelas del club deben mirar de las líneas hacia adentro. Pero sabemos que no es fácil. Se puede solucionar con buena voluntad por parte de todos. Hay que exponer todo en lo que se vio perjudicado el equipo".

"La Segunda es una categoría buena, se pagan traspasos, hay internacionales, máximo seguimiento por afición y medios de comunicación... Hay que poner las mejores condiciones. Creo que hay que igualarla con la Primera División. Si hay parón, hay parón en Segunda. No pasa nada, se acondiciona el calendario, pensando en lo mejor para el fútbol. Ahora, sabiendo que no se para, encima nos perjudica que nos atrasen o adelanten partidos. ¿Puedes hacer algo? Desde el club tienen que intentarlo", reflexionaba Muñiz sobre la situación, algo que zanjaba de la siguiente manera: "Todos los concentrados de esta ventana internacional pueden jugar este fin de semana excepto los del Numancia y los del Málaga, ya no estamos en igualdad de condiciones. Eso se tiene que equiparar. Con buena voluntad no creo que sea tan difícil, concentrarse a una hora u otra... Y si no quita los partidos de lunes y viernes, con eso se solucionaría un problema. Cuando nos perjudicó la vez anterior nos callamos y nos lo comimos, pero que vuelva a pasar... Empiezas a buscar fantasmas y te sorprendes, pero no toca buscar fantasmas, sino competir".