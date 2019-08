Shinji Okazaki llega al Málaga como uno de los golpes de efecto de la Segunda División por lo mediático de su fichaje y, se espera, también por su nivel futbolístico. El japonés se incorpora con la intención de ayudar al Málaga a ascender y a sus 33 años firma un contrato por una temporada. Así es, al menos, "de momento", como sentenció José Luis Pérez Caminero en su rueda de prensa de presentación.

El director deportivo blanquiazul no es amigo de dar detalles en sus apariciones, incluso cuando estos ya han sido publicados. "Siempre he dicho que nosotros no debemos de dar en las comparecencias los contratos de los jugadores", insistía cuestionado por las condiciones con las que se incorpora el japonés al Málaga. Sin embargo, Caminero no dejó la puerta cerrada a algo más en el futuro: "De momento está aquí y tiene un año. Tiene contrato hasta el 30 de junio, de momento".

Okazaki renuncia al importante salario de su anterior equipo, el Leicester inglés con el que fue campeón de la Premier League, para llegar a la rebautizada LaLiga SmarkBank de la mano del Málaga. Si su aventura en la Costa del Sol será o no efímera es una incógnita... de momento.