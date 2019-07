Rafa Gil deja de ser el director de La Academia. El Málaga ha hecho efectiva la orden dada por Abdullah Al-Thani para el cese del responsable de la cantera, que estos últimos días había continuado en el cargo aunque el jeque llegó a asegurar en redes sociales que el de Tolox ya no trabajaba en el club. Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas horas y su sustituto está cerca de cerrarse.

Lo previsto era que Rafa Gil, con un año más de contrato, continuara al mando de la cantera. Así lo consideró Caminero y la planificación de la temporada estaba en marcha. Entre otras cosas se entablaron conversaciones para firmar a un sustituto de Manolo Sanlúcar en el Atlético Malagueño que, aunque en principio el elegido era Alberto González (Ejido 2012 y ex de La Academia), finalmente ha sido el valenciano Sergio Pellicer.

Sin embargo, tras el final de la temporada, Al-Thani consideró que era necesario un cambio y ordenó que se prescindiera de Rafa Gil y comenzara la búsqueda de un nuevo director de cantera. Un cese que no se produjo de inmediato, lo que desembocó en la situación rocambolesca vivida estos últimos días en el Málaga. Y es que el mismo día que Al-Thani aseguró que el de Tolox "ya no trabaja en el club" este se encontraba en las oficinas desempeñando sus funciones. No obstante, cuando el río suena, agua lleva y el ambiente había sido de incertidumbre hasta que finalmente se ha hecho efectiva la orden del jeque.

Según informó El Ideal, el toloxeño se convertirá en el nuevo entrenador del Real Jaén

La salida de Rafa Gil se produce prácticamente un año después de su llegada. El toloxeño firmó por dos temporadas en un momento realmente complicado en el club, después de mes y medio sin un director de cantera tras la marcha de Antonio Tapia y con un grupo de trabajo, en el que se encontraba Duda, sin poder de decisión. A nivel de resultados la temporada no ha sido satisfactoria, destacando el descenso del Atlético Malagueño a Tercera y el cuarto puesto del Juvenil en su grupo de División de Honor, descolgado de Sevilla, Granada y Betis.

Curiosamente, el futuro de Rafa Gil pasa ahora por el Real Jaén. Y es que según informó El Ideal de Jaén, el toloxeño será su entrenador esta próxima temporada, en la que se tendrá que medir al Malagueño en el Grupo IX de Tercera División. Se da además la circunstancia de que la apuesta inicial del conjunto blanco y morado era Sergio Pellicer, ahora en el filial costasoleño.

El sustituto de Rafa Gil tendrá que hacer frente a una importante reestructuración precisamente en el filial y el Juvenil. Y es que en el caso del Malagueño son hasta 40 los futbolistas que se encuentran actualmente en nómina mientras desde los despachos se trata de aplicar una política de austeridad tras el descalabro deportivo del Málaga en estas últimas temporadas. No ascender obliga a apretarse aún más el cinturón y son varios los jugadores con fichas importantes a los que se busca salida, como es el caso de Álex Robles, muy cerca del Sevilla.