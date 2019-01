Bartolo: "No hemos competido en las mismas condiciones"

Xavier Bartolo, técnico del Reus, compareció este mediodía en la rueda de prensa previa al envite de este domingo en La Rosaleda ante el Málaga. El técnico, consciente de la dificultad por la que atraviesa el club, sus jugadores y él mismo, afirmó que "si alguno pensaba que era el final del principio del Reus estoy contento de que se juegue el partido. Si hay que jugarlo, se juega. Veía raro que la Federación suspendiera el partido. Aunque quizás ahora es el momento más grave y más crítico".

Y es que el partido se juega, así lo dictaminó esta mañana el juez de disciplina deportiva, que valoró negativamente el expediente de LaLiga que pedía la suspensión de los dos últimos encuentros de los catalanes. Para Bartolo, a nivel personal, "no era demasiado partidario de suspender porque traía detrás un trasfondo que intuía que la intención principal hiciese que desapareciese el Reus. Quiero que continúe compitiendo lo máximo posible, en unas condiciones mejores de las que estamos. Mi postura personal es que el partido se disputara".

El de Lérida, profundizaba así sobre la situación de la entidad: "Tenía convencimiento porque la Federación tenía la última palabra, nuestra situación siendo más grave que al principio de temporada, no es muy diferente. Hemos, entrecomillas, adulterado la competición porque no hemos competido en las mismas condiciones. Cuando fuimos a jugar a Las Palmas tuvimos casi las mismas licencias que tenemos ahora. Preveía que la Federación no iba a ser partidaria de la suspensión. Si detrás de esto había algún tipo de intención de que después desapareciese la entidad, yo no la compartiría en absoluto".

El Málaga

"El partido es extraño. Vamos a un estadio imponente, contra un equipo que viene de Primera División. Un equipo difícil de derrotar, pero lo afrontamos con la intención de ganar".

Profesionalidad

"Estoy contento de que se dispute el partido, sabiendo que vamos a competir en inferioridad de condiciones como hasta ahora. Lo hemos preparado con la mayor rigurosidad posible para competir con las mínimas garantías posibles dentro del fútbol profesional. Trabajamos para que sea así hasta que sea posible".

Sobre su plantilla

"Hay jugadores que han estado en consonancia con la AFE y algunos prefieren no jugar. He hablado con ellos uno a uno, la respuesta tiene que ser competir. No sé si el proyecto tendrá una, dos ó 23 jornadas más. No voy a engañar a nadie".

Convocatoria

"Presentaremos el mejor equipo posible, sin miedo, con intención de ser protagonistas. Tenemos un número de fichas muy limitado, todavía no disponemos de Yoda. El resto serán jugadores del filial hasta completar la convocatoria".

Realista

"Veo un recorrido corto a la situación. No tenemos capacidad para competir hasta la jornada 42 en las condiciones actuales, pero es mi obligación como responsable de la parcela deportiva seguir siendo optimista y seguir creyendo. Hasta que no vea la puerta cerrada seguiré creyendo. Puede pasar de todo. El margen de maniobra cada vez se ha reducido más. En el terreno deportivo tenemos 17 puntos, a dos de la salvación, estamos cerca y no podemos tirar la toalla. Será difícil competir si no se arregla la situación extradeportiva".