El Málaga cambia su brazalete y se lo dedica a la afición

El Málaga consiguió el permiso de LaLiga para poder utilizar su brazalete de capitán como vehículo para rendir homenaje a su sufrida afición. El club de Martiricos anuncia que a partir de la cita en el Anxo Carro contra el Lugo, en cada encuentro de los que restan para finalizar la temporada habrá diseños exclusivos en la insignia y posteriormente serán sorteados entre los Fieles Malaguistas.

"La entidad malaguista ha desarrollado una nueva iniciativa para continuar brindando a la afición una parte del cariño que ha recibido, y que continúa recibiendo, en la actual temporada. Por ello, el brazalete estará dedicado a una afición que, al igual que la figura del capitán, ejemplifica y honra los Valores Blanquiazules del malaguismo con Memoria, Compromiso y Fe. En agradecimiento por este incondicional amor blanquiazul, el brazalete será sorteado entre todos los Fieles Malaguistas", anunció la entidad.

"Por los 331.446 malaguistas que nos han acompañado en La Rosaleda a lo largo de los 18 partidos disputados en el presente curso. Por los 5.000 malaguistas que nos acompañaron en el entrenamiento de puertas abiertas del Día de Reyes. Por los 400 malaguistas que fueron a Albacete y los 150 de Andorra. Por los 1380 kilómetros para acompañarnos en La Cerámica. Por la gran tarde que vivió La Rosaleda el pasado domingo, siendo el estadio de Segunda con más aforo. Por los 2.066 kilómetros, las más de 24 horas de viaje y los siete autobuses que viajan a Lugo. Por los malaguistas y el malaguismo", recordó el club.

Kike Pérez y el brazalete de capitán

"Cuando llegas a un sitio es muy osado hablar. He venido el último y es muy fácil opinar de todo. Como estuve en el puesto de mis compañeros, las cosas hay que hacerlas pausadamente. Las opiniones no puedes hacerla públicas alegremente. He estado en el lugar de mis compañeros. No vas a airear públicamente todo. Cuando entré me he reunido uno por uno con todo el club. Una de las cosas que les dije es que todos tenemos que dar más. Todos. Lo que dábamos hasta ahora no era suficiente. Un equipo de fútbol es un equipo en todos los sitios. El orgullo es que todos lo han entendido. La autocrítica se hace diariamente y al final de temporada se harán cambios, por supuesto. En cualquier club de fútbol. Pero realmente me voy orgulloso de que la gente en el club entendió que había que dar más. Por ejemplo, con la asistencia al estadio. Fuimos el campo número 5 de toda España. Hemos propuesto más cosas en los partidos de local. En el Comité de dirección del lunes vimos que se habían llenado siete autobuses para Lugo. El brazalete de capitán a partir de Lugo será dedicado a la afición, si recibimos el permiso de la Liga, y después será sorteado para un abonado. Habrá que premiar la fidelidad de los malaguistas que han venido a todos los partidos. Debatiremos internamente y les premiaremos. Son mejoras que iremos pensando".