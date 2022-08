Pablo Guede: "Fue un partido donde no salió nada"

Pablo Guede compareció en zona mixta tras la primera derrota del Málaga CF en la Liga Smartbank 2022/23 El técnico argentino respondió a dos preguntas solo en el post partido de la jornada 1 contra el Burgos CF. El míster explicó que no se les escapó la victoria. "Fueron superiores en un montón de ámbitos del juego, no pudimos desarrollar lo que queríamos", admitió dolido el técnico malagueño, mientras reconocía con autocrítica que fue un partido "donde no salió nada".

"Ellos son un equipo que viene armado bastante bien y nosotros estamos en ese proceso", aclaró el míster blanquiazul, apoyado por el técnico local Julián Calero, quien destacó durante su turno de palabra que el Málaga CF no le decepcionó, "el problema es que nosotros estuvimos bien. Somos un equipo que cuando competimos lo ponemos difícil, sabemos tocar ciertas teclas", explicó el técnico del Burgos.

El míster del Málaga CF habló también de la última jugada que tuvo Rubén Castro casi sobre la bocina para igualar la contienda: "Premio no sé. Tuvimos un par de situaciones dentro del partido, pero cometimos muchos errores no forzados". Tras ese crítico análisis, Guede concluyó con una frase contundente: "No le dimos la fluidez que queríamos y contra el Burgos se paga". Tocará entrenar esta semana esa fluidez si se quiere sumar los tres puntos en el próximo encuentro.