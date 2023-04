El Málaga está el doble de lejos con Pellicer

El fútbol es resultadista y, sino se gana, las sensaciones no sirven para nada, eso está más que claro. Precisamente, eso es lo que le está ocurriendo al conjunto de Martiricos, quien esta temporada ha visto sentarse en su banquillo la friolera de tres entrenadores en una única temporada. Lo triste es que todos han pasado sin pena ni gloria. El primero en hacerlo fue Guede, quien no dio con la tecla, su ida de juego no se adaptó bien o no mezcló con los jugadores con los que se confeccionó la plantilla, mientras que Pepe Mel trajo esperanza e intentó jugar al fútbol con este "plantillón", pero terminó desesperado y agotado. Por último, Pellicer vino al rescate para sacar este barco a flote a la heroica. Sin embargo, tampoco le están acompañando los números al técnico de Nules, pues cogió el equipo en la jornada 24 a cuatro puntos de la salvación y diez jornadas después los blanquiazules están a ocho de esta.

El problema es que el Málaga da una de cal y muchas de arena, todavía se espera la gesta de conseguir dos victorias consecutivas que ilusionen de verdad a la afición malaguista. De momento, siempre que se empieza a ver la luz al final del túnel se vuelve a la realidad. Además, Pellicer cuenta en su contra con haber perdido el gol average en un duelo directo frente al Racing de Santander de José Alberto López en La Rosaleda, en la ida hubo resultado gafas frente a los cántabros. La entidad de Martiricos está a ocho partidos de confirmar que dejará de formar parte del fútbol profesional y está claro que con este ritmo de puntuación no se puede. Más aún cuando el actual míster blanquiazul tampoco consigue dar con la tecla lejos de La Rosaleda, donde los blanquiazules no consiguen traerse los puntos desde la jornada 3 ante el Mirandés.

Sí es cierto que con Pellicer se ha mejorado algo en el juego, se viene de competir contra rivales de la zona muy alta de la clasificación, pero también fue una ilusión óptica que se produjo con la llegada de Pepe Mel. Sin embargo los resultados no lo reflejan así. El técnico blanquiazul lleva nueve encuentros en el banquillo malacitano y su balance es de dos victorias, cinco derrotas y tres empates. Nueve puntos de 27 posibles, menos de un punto por partido ahora mismo. Así es imposible salvarse.