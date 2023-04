El malaguismo se moviliza para ir a Villarreal

El Málaga CF se medirá al Villareal "B" esta Viernes Santo a las 21:00 horas en el estadio La Cerámica, encuentro correspondiente de la jornada 35 de LaLiga SmartBank. Los blanquiazules esperaban llegar a dicha cita tras imponerse a domicilio al Andorra, aunque por desgracia no fue así. Por lo tanto, se perdió otra jornada por el camino, aunque lo positivo es que la distancia con la permanencia no aumentó. Por eso, la entidad de Martiricos acaba de anunciar que la Peña Malaguista Benamiel, Peña Universitaria y la Peña Malaguista Super Basti están organizando un nuevo desplazamiento masivo para intentar asaltar al filial amarillo, el cual va noveno, y de esa forma volver a ganar fuera de casa, algo que no ocurre desde la jornada 3 ante el Mirandés.

La promoción para los Fieles Malaguistas, de forma exclusiva, es bastante apetitosa, ya que la entrada más el desplazamiento en autobús sale por cinco euros, sin embargo, deberá competir con el sentimiento cofrade que vive gran parte de la afición blanquiazul. Sin duda, será una decisión difícil de tomar, pero el conjunto de Pellicer necesita más cariño que nunca, porque las opciones comienzan a agotarse. Además no será la primera vez que se produzca un desplazamiento de grandes magnitudes, pues ocurrió en la visita a Los Cármenes frente al Granada, al Carlos Belmonte contra el Albacete o incluso ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. A pesar de la difícil situación deportiva, los blanquiazules no se han encontrado solos en ninguna salida, es más, tuvieron arropamiento hasta este último encuentro en Andorra.

Está previsto llenar tres autobuses y las entradas se podrán adquirir en las taquillas situadas en la Tienda MCF de La Rosaleda, siendo un máximo de dos entradas por persona, una para su acceso al campo y otra para un acompañante, este no tiene la obligación de ser Fiel Malaguista. El plazo habilitado se extiende desde este mismo lunes, en horario de 16:00 a 20:00 horas, hasta el miércoles, de 10:00 a 13:00 horas, siempre y cuando queden existencias. Las taquillas también permanecerán abiertas el propio martes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

El comunicado del club es el siguiente:

"Las entradas facilitadas por el Villarreal CF para la afición malaguista, de cara al partido del próximo viernes 7 a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica, se pondrán a la venta exclusivamente para Fieles Malaguistas esta tarde, a las 16:00 horas por un importe único de 15 euros.

Debido a la alta demanda y al escaso número de entradas -únicamente 200-, cada Fiel Malaguista podrá adquirir, físicamente en las Taquillas situadas en la Tienda MCF de La Rosaleda, un máximo de dos entradas para el partido, una para su acceso al campo y otra para un acompañante, sin obligatoriedad de ser Fiel Malaguista.

El plazo habilitado se extiende desde hoy lunes (16:00 horas - 20:00 horas) hasta el miércoles (10:00 horas - 13:00 horas) siempre y cuando queden existencias. El martes, las Taquillas estarán abiertas de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas.

A su vez, el Málaga CF, la Federación de Peñas Malaguistas y Vázquez Olmedo se han unido para ofrecer una promoción especial, facilitando así el desplazamiento a los Fieles Malaguistas que quieran acompañar al equipo. Una entrada al Estadio de la Cerámica y una plaza en uno de los tres autobuses disponibles tendrá un económico precio de 5€.

En caso de que el número que aficionados interesados en la promoción sea muy elevado y se ocupen todas las plazas, la entidad malaguista se planteará aumentar el número de autobuses. Los Fieles Malaguistas interesados en la promoción deberán contactar con la Peña Malaguista Benamiel, la Peña Universitaria Malaguista y la Peña Malaguista SuperBasti a través de sus distintos perfiles sociales".