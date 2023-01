El Málaga CF parte con resultados positivos la segunda vuelta ante sus rivales directos

Después de aceptarse que la temporada 2022/23 no va a ser la de ensueños que se planteó en verano, toca buscar datos para ser optimistas y confiar en que el barco capitaneado ahora por Pepe Mel va a salir a flote a tiempo. Es cierto que el Málaga CF sigue en puestos de descenso, sí, aunque la parte positiva es que los blanquiazules no obtuvieron malos resultados ante los equipos que ocupan la decimotercera plaza hacia abajo. De hecho, su balance fue de tres victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas. No son malos números para un equipo que lleva desde la jornada cinco sin salir del farolillo rojo.

El conjunto de Martiricos perdió ante el Tenerife (17º) en el Heliodoro Rodríguez López (3-1). Las tablas (1-1) se desigualaron tras la expulsión de Bustinza a falta de 30 minutos para la finalización. Un resultado que sentenció a Guede. Toca levantar el gol average este sábado 7 de enero a partir de las 18:30 horas en La Rosaleda, siempre hay una primera vez para ganar por más de un gol en la época Mel. Ya con el madrileño en el banquillo, los malacitanos no pudieron vencer al Oviedo (14º) en el Carlos Tartiere (1-0). Un tanto de penalti hizo que los boquerones se volviesen de vacío.

Mientras que la victoria llegó ante el Mirandés (15º) en Anduva (1-3), supuso la primera y única victoria del extécnico argentino esta campaña. Además de la única donde el Málaga fue capaz de ganar con tranquilidad en el electrónico, diferencia de dos tantos. Las otras dos llegaron ya con el actual míster madrileño y ambas en La Rosaleda. La sufrida victoria con final agónico ante el Lugo (19º) donde los visitantes casi levantan el 3-0 en contra (3-2) y la más reciente ante un rival de la parte baja fue contra la Ponferradina (20º). Un gol en propia sirvió para vencer y meter en dinámica negativa a los leones.

Por otro lado, también hay varios empates. Un resultado gafas (0-0) ante el Racing de Santander (18º) y salvada de muebles ante el Sporting de Gijón (13º) en La Rosaleda (1-1). En los otros dos, los blanquiazules se adelantaron, aunque sin fortuna, ambos fuera de casa. En La Romareda (1-1) se adelantaron a pesar de estar con uno menos, pero el Zaragoza (16º) igualó la contienda rápido. Ante el colista, el Ibiza, tampoco fue posible sacar los tres puntos de Can Misses (1-1). Un duelo que estuvo marcado por el cabreo de Pepe Mel con el VAR.

También es importante destacar que el conjunto de Martiricos se crece ante los conjuntos mejor posicionados en la tabla, es el caso del empate ante el Granada en La Rosaleda, donde los malacitanos se adelantaron o la victoria también de local contra el Alavés. Cuatro puntos de autoridad para un equipo que en muchos momentos se le ha dado por muerto. Sin embargo, sigue intentando despertar a tiempo para salir de abajo, los resultados aunque no sean los mejores, acompañan. Eso es lo importante.