Las 10 noticias deportivas más leídas en 2022 en Málaga Hoy

Acaba 2022 y con él un año apasionante en materia deportiva para Málaga. No siempre positiva, porque los clubes buques insignia de la provincia, el Málaga CF y el Unicaja, no han vivido precisamente 365 días ideales, aunque en este último tramo se empieza a disfrutar de nuevo del baloncesto en el Carpena. Entre las 10 noticias deportivas más leídas hay variedad de personajes, equipos y deportes. Aquí hacemos un repaso.

Mundial sub 17

El torneo de baloncesto celebrado en Marbella, Alhaurín de la Torre y Málaga generó mucha atención y fue el evento deportivo más seguido a través de Málaga Hoy. España consiguió una medalla de plata ante un Carpena con más de 7.000 personas en una final inolvidable ante Estados Unidos que se dominó durante 28 minutos. El futuro hizo una visita a la provincia a principios de julio. Nombres de jugadores que en breve sonarán mucho. De hecho, por ejemplo, cuatro de los españoles ya debutaron en la ACB. El malagueño Álvaro Folgueiras y el cajista Rubén Vicente aportaron la cuota local. Un evento de una gran dimensión.

Pepe Mel

La rueda de prensa que ofreció el entrenador malaguista tras la derrota ante el Eibar que hundía más en la tabla al club malagueño tuvo mucho recorrido. "A mí se me acaba el discurso, jugando así no nos da, pero con estos jugadores no me sale pedirles otra forma de jugar", decía. Era el 30 de octubre, poco más de un mes después de su llegada. El año terminó con el Málaga puntuando en seis de los últimos siete partidos, pero a dos puntos de la salvación en Segunda. La alarma que hizo sonar el técnico madrileño sirvió para algo, pero aún queda mucho trabajo.

Rubio

David Vázquez Sanchez más conocido como el Rubio, fue durante años el portador del megáfono de Malaka Hinchas que alentó a toda La Rosaleda con sus cánticos y malaguismo. Falleció durante el mes de marzo pasado. Desde el club y diferentes peñas se lanzaron mensajes de condolencias por su adiós. Su pérdida causó conmoción.

Maratón de Málaga

Con el fin (como se conoció, al menos) de la pandemia las pruebas atléticas volvieron a sacar músculo. Es un fenómeno que parece imparable, de crecimiento. El Maratón de Málaga cumplió una nueva edición en diciembre, con récord de participación. La lluvia obstaculizó la mejora de las marcas, pero no impidió que se viviera una gran jornadas. Los datos del evento generaron mucho tráfico.

Marvellous

Marvellous Onanefe Johnson, joven de 13 años, cayó desplomado en el terreno de juego mientras su equipo, el Puerto Malagueño infantil, jugaba un partido de Liga ante Los Prados. El joven malagueño de raíces africanas murió de forma súbita este mes de diciembre y generó un gran conmoción en toda la sociedad. Su hermano, un año menor, jugaba con él el partido. El fútbol base se volcó para ayudar y mostrar su apoyo a la familia del jugador y al formador club de la capital.

Mario Saint-Supéry

El joven malagueño fue uno de los nombres de 22. Se convirtió, con 15 años, en el jugador más joven en vestir la camiseta del Unicaja en un partido oficial. Y en el verano se convirtió en protagonista al ganar el MVP del Europeo sub 16 que se celebró en Macedonia del Norte. Fue el mejor jugador del torneo, con medias anotadoras tremendas. El perfil para conocerle tras sus grandes actuaciones fue una de las historias deportivas más leídas en 2022.

Pablo Guede

La llegada del técnico argentino, ídolo de los ascensos de final de siglo a Segunda y Primera, generó una ola de optimismo y simpatía. Valió para detener la caída y evitar el descenso. Las cosas no salieron bien tras el verano y con el arranque del curso y acabó destituido. La entrevista con Málaga Hoy antes del inicio de la competición fue uno de los temas deportivos más leídos en este periódico este año.

Alex Ruiz

El jugador de pádel alhaurino es uno de los mejores del mundo, consolidado en las posiciones altas del World Padel Tour y apareciendo también en el nuevo circuito, el Premier Padel, con mucho dinero catarí. La ruptura con el argentino Franco Stupaczuk generó expectación y fue una noticia muy leída. A raíz de ahí, se unió al también malagueño Momo González para seguir realizando buenos torneos y actuaciones por todo el circuito.

Alberto Díaz

Uno de los nombres de 2022 fue el del base malagueño, que cautivó a toda España con su esfuerzo durante el Eurobásket. El equipo de Sergio Scariolo volvió a hacerlo y ganó de manera muy inesperada el oro continental. Descartado en principio, fue recuperado tras la lesión de Sergio Llull y fue clave en la consecución del título con su despliegue y entrega y también metiendo cuando tocaba. Su popularidad a nivel nacional se multiplicó. Es también pieza clave en el notable arranque de temporada del Unicaja.

Iker Casillas

El capitán de la selección española campeona del mundo en 2010 visita con frecuencia Málaga y tiene lazos con la provincia. Una curiosa noticia presumiendo de los mangos de la Axarquía se hizo viral y fue una de las historias deportivas más seguidas en 2022 en este periódico.