Manolo Gaspar: "Alexander González está cerca, ojalá pueda entrenar el lunes"

Ahora mismo casi toda la atención en el Málaga se centra en el fichaje de Alexander González, el hombre que sustituirá al lesionado Iván Calero. Manolo Gaspar se mostró "muy optimista" en una entrevista concedida a SER Deportivos Málaga a la hora de valorar el estado de las negociaciones. Tanto es así que aseguró que están "cerca" de un acuerdo y que desea que el lunes pueda estar con el equipo entrenándose ya.

"Ahí estamos, tratando de cerrar cuanto antes, creo que no va a haber ningún tipo de problema. Estamos cerca y el jugador tiene que hacer un gran esfuerzo económico para estar aquí, como han hecho el resto y en eso estamos. Pero bueno, soy muy optimista", valoró Manolo Gaspar, que quiso resaltar la predisposición del jugador en todo momento.

La duración del contrato será, en principio, unos meses, hasta terminar el curso deportivo. El director deportivo del Málaga explica los motivos y su relación con la planificación futura: "¿Duración? Estamos con esos temas. Viene de una situación delicada y quiere un poco de estabilidad. De momento viene por lo que resta de temporada y vamos a ver qué pasa, porque tampoco nosotros podemos comprometer con vistas al año que viene, porque también va a ser un año complicado y el tiempo de planificación esa viene después del mercado de invierno".

González viene de jugar en el Dinamo de Bucarest pese a su abrupta salida y también tiene entre ceja y ceja jugar la Copa América con Venezuela el próximo verano. Eso es un baza a favor de los blanquiazules y el paleño la utiliza: "Imagino que tendrá ofertas. Es un jugador de la categoría que ha dado rendimiento y seguro que tendrá, pero ahí seguimos luchando con la marca Málaga, que hace mucha fuerza".

No es desconocido el lateral diestro para miembros de la plantilla. Gaspar ofrece una visión interesante sobre ello: "Yo la verdad es que prefiero no llamar a compañeros y excompañeros suyos y demás porque quizás no sean valoraciones objetivas. Prefiero hacer mis propias valoraciones, mirar mucho, hablar con gente del fútbol, creer en lo que veo. Málaga la conoce todo el mundo y seguro que ha hecho sus llamadas a compañeros que están aquí".

Sin ser oficial, hay que insistir en ello, Manolo Gaspar espera estrenar semana con fichaje: "Ojalá pueda estar el lunes para entrenar. Cuanto antes mejor, es tiempo que se le gana al mercado. Y tiempo para también que el jugador pueda adaptarse, acoplarse a sus compañeros. Para mí eso es fundamental y es mi objetivo".

El futbolista realizó sus primeras declaraciones desde que apareció como candidato blanquiazul: "Estamos en conversaciones, aún queda para cerrar el acuerdo. Estoy muy ilusionado, el verano pasado ya veraneé allí y es una muy buena ciudad". Luego está el entrenador. Pellicer avala totalmente su llegada.

Iván Calero

El club ya puede utilizar la ficha de Calero. "El comité médico de LaLiga se reunió y nos dio el visto bueno de que la lesión de Iván es de larga duración. Se operará a primeros de años para que pueda estar disponible en pretemporada y para nosotros será nuestro primer gran refuerzo", afirmó Manolo Gaspar, que remató: "Contratiempos que te va dando el campeonato. Lo importante para un dirección deportiva es estar preparada en todo momento porque pueden pasar estas cosas. Gracias a dios y también por desgracia nos ha pillado listos".