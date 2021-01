Manolo Gaspar: "Al no poder fichar ahora, intento adelantarme al mercado de verano"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, no tiene problemas en atender a los medios en estas semanas de mercado invernal porque a día de hoy es casi irrelevante para los blanquiazules por sus circunstancias. Pero el ejecutivo paleño no da puntada sin hilo. En su cabeza encaja piezas para el puzle de la temporada que viene, trata de adelantarse haciendo de la crisis una oportunidad. Además, lo hace desde la perspectiva más austera.

"Es la ventana de fichajes más tranquila que he vivido en seis años, desde que entré de ojeador", comenzó contando en una entrevista en COPE Málaga, donde empezó asegurando que no hay ofertas por sus hombres ahora mismo y que el grupo está cohesionado: "Ninguno quiere abandonar el barco, están todos muy implicados. Al Málaga no le sobra nadie. Si pudiera intentaría hacerlo más competitivo si cabe y nadie está relajado. Ahora mismo no tengo noticias ni de gente que quiera salir ni de clubes que se hayan interesado por jugadores nuestros. Me enorgullece después de haber hecho un equipo nuevo llegar a un mercado y que no haya necesidad de sacar a nadie para poder reforzar algo en lo que hayamos fallado en verano".

Pese a la situación conocida del Málaga, siguen llamando a su puerta para ofrecer futbolistas: "Diariamente. La gente, aun sabiendo nuestra situación y que no podemos firmar, nos siguen ofreciendo cosas por si de aquí al final de mercado cambia la situación y que los tengamos en cuenta. Yo les explico cómo estamos, no me cuesta trabajo y que desde ya estamos trabajando en el mercado de verano. ¿Algo avanzado ya? Sí, pero poniéndome en el peor escenario, que es el que tengo. Intento utilizar lo que ahora es un problema, que es no poder fichar, para adelantarme al mercado que viene. Aprovecho todas las llamadas para ir abriendo camino y posicionarme para el año próximo".

"Esperamos que el tema de las 18 fichas se solucione en verano, cuando tengamos un buen balance económico y estemos estabilizados con lo que nos exige LaLiga. Esperamos no tener esa sanción, pero de límite salarial iremos muy ajustados otra vez. Pero al menos ir quitándonos sanciones que nos perjudican tanto en la planificación. Tenemos que cumplir unos ratios que nos marca LaLiga y vamos por el buen camino. Debemos ser conscientes de que la situación institucional no está solucionada. Se habla de muchas cosas de este periodo que hay hasta el mercado de verano, pero todo está en el aire. Por eso hay que ir con pasos cortos y firmes", añadió.

La imagen del club, no cabe duda, ha girado 180 grados: "Hemos sumado muchos guerreros con espadas de madera. En aquel momento era muy complicado, el club ha crecido en todo y eso hace que esa espada sea un poco más fuerte. Lo que antes eran mucho “no”, ahora son ofrecimientos y hacen al Málaga apetecible como trampolín y escenario. Ahora brilla y tenemos que jugar con eso. Ahí hemos ganado".

Plus de cantera

"La cantera me tranquiliza porque eso hace que no seamos una plantilla de 18 jugadores sino de veintitantos. Están dando un buen rendimiento. Somos conscientes de que sin ellos el escenario sería otro. Estoy en ello, en renovar a todos los canteranos que se lo vayan mereciendo, ellos son muy receptivos y saben que están en el lugar adecuado".

Pellicer

Manolo reparte méritos, no sólo cuenta su trabajo y el de José María Muñiz. "Sin Sergio Pellicer, esto habría sido imposible. La manera de gestionar el grupo, cómo lo sigue gestionando, poner en valor a nuestros jugadores de cantera, nuestro producto. Él, su cuerpo técnico, mi gente, la gente el día a día del club. Ellos han hecho que la marca Málaga, que nunca ha muerto, esté un poquito más arriba".

Renovaciones

Acerca de su futuro y el del técnico, lo tiene claro: "Mi manera de ser es así, no sólo en el Málaga, donde esté. Hasta el último día mirando por la entidad, por la economía, por lo deportivo e intentando dejar activos para el club y una gestión responsable, que es lo que no me he encontrado cuando entré. Esa es mi forma de ser y será. Yo no pienso en que me voy a ir este año, quiero hacer carrera aquí en el Málaga. Manolo no es un problema para el Málaga, al igual que Pelli. que es un tío de la casa. Los dos sabemos cuál es nuestro rol y lo asumimos a la perfección".

"¿Renovación cuando se acerque el objetivo? Esos tiempos no los manejamos ni Sergio ni yo. Él sabe cuál es mi opinión sobre él y sabe lo que yo tengo pensando en el caso de que llegue el momento. En ese aspecto estamos tranquilos, trabajando en presente y futuro. Yo estoy contentísimo con Pellicer, creo que es el entrenador del Málaga del presente y del futuro. No hay ningún problema en decirlo porque él lo sabe de mi boca. Con otro perfil de entrenador, esto hubiese explotado en verano".

Acerca de la posibilidad de que el Málaga cambiara de manos, se mantiene: "Si viene un nuevo dueño y decide que Manolo Gaspar no es la figura que necesita para su proyecto, pues nada. Por eso digo, hay que dejar una gestión responsable para quien venga. Son tiempos que no controlamos nosotros, pero no pasa nada. Si no trabajo aquí, lo haré en otro sitio. El dueño del cortijo siempre quiere manejar sus hilos. También trabajamos para que el que venga que con nosotros se puede contar".

Jugadores que tienen que dar más

"La idea inicial, al tener 18 jugadores, era contar con gente polivalente, para que en el momento haya bajos estados de forma y lesiones, el grupo no se resienta mucho. Es verdad que hay jugadores que a priori yo pensaba que iban a dar un poquito más de lo que están dando ya sea por lesiones, momentos de forma, estilo de juego de Pelli en momentos determinados... Por lo que sea, no están brillando tanto, Igual que hay jugadores que yo pensaba que iban a dar equis y están dando por encima de equis. Al final se equilibra todo. Viendo el coste de plantilla y el rendimiento conjunto, estoy muy contento. Y esos jugadores de los que esperamos más, seguimos confiando en ellos y tienen una segunda más para poder reivindicarse", explicó.

Primera vuelta

"Nosotros estamos muy contentos pero en alerta y siempre mirando hacia abajo. Estamos más altos de lo que nuestro presupuesto dice, que seríamos últimos, y de donde pensábamos porque conjuntar un equipo nuevo sin pretemporada, con tantas limitaciones… No era fácil. Yo pensaba que nos costaría más trabajo, pero me ilusiona, la gente está comprometida. Estoy contento, por detalles podríamos estar más arriba, pero atentos, que la zona baja aprieta".

Ampliación de La Cueva

"Ahí andamos muy justos. Hay sitios donde no podemos llegar mientras hay clubes en Segunda B que tiene cinco ojeadores. El Málaga tiene tres. También yo intento hacerles partícipes de todas las operaciones, que tengan un sentido de pertenencia hacia el club y mi gestión importante. Es verdad que habría que ampliar esta parcela porque es el motor del club. Vivimos de las ventas, de los éxitos deportivos. Es una parcela que no hay que descuidar y que a veces parece que no existe. Sin ellos, mi gestión no sería posible", sostuvo sobre la composición de la dirección deportiva y la secretaría técnica.

"Se ha pasado de ir a Francia y volver en el día a ver a un jugador, con los gastos que eso conlleva, a tener que hacer 1.000 kilómetros con tu coche. Parar y mirar lo que comes y bebes para no aumentar los gastos. Pero es a lo que hemos llegado aunque sea verdad que se pierde tiempo y no puedes llegar a sitios. Intentamos ver el directo cuando se podía, hacer rutas durante fines de semana completos con nuestros coches", recordó.

Papel del administrador

"Igual que yo miro el dinero como si saliera de mi bolsillo, me duele y peleo cada euro, él está haciendo lo mismo. También ha tenido la suerte de encontrarse con un grupo de trabajo en el club que tiene muchas ganas de crecer y de ayudarle, eso está haciendo que su gestión sea brillante. Fue una buena noticia su llegada y lo demuestra día tras día. Él no se mete en lo deportivo, sí que pregunta y se interesa, quiere escuchar nuestros argumentos porque quiere aprender de todo y porque es su trabajo, quiere saber el porqué de las cosas y los tiempos. No es normal que alguien en un mes te hable de tú a tú sobre las normas de control económico como si la hubiese escrito él mismo y eso dice mucho".

Ventas futuras

"Todos los clubes son vendedores. Si hasta el Real Madrid ha tenido que vender a Cristiano Ronaldo, ¿no va a tener el Málaga que vender a Ramón, Juande o Antoñín? Lo que sí es verdad es que estamos intentando llegar al punto de que esos jugadores no se malvendan o no se tengan que vender para sobrevivir. Ese es el objetivo de la gestión de José María y vamos en buen camino. Yo creo que el mercado que viene el Málaga no va a regalar a ningún jugador, eso es importante para mí, para poder salir al mercado con fuerza. Cuando tenga las embestidas de otros clubes, ser firme. Que las ofertas sean en su cilindrada y no por debajo", expuso sobre el futuro de sus activos.

"Cuanto mayores sean tus ventas económicamente, mayor será tu ampliación en el límite salarial. Si malvendemos no subimos ese número. Los 2,1 millones de euros de coste de plantilla, subirlo el máximo posible porque es la única manera de aspirar a tener jugadores de un poquito más de nivel. No es fácil, vamos a volver a tener un rompecabezas. Si vienen por cláusula no podemos hacer nada, pero estaremos preparados. No va a ser fácil el verano que viene porque vamos a tener que hacer muchos movimientos y la economía, por mucho que pase en el club, va paso a paso, cortos y firmes, no agigantados", remató.