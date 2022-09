Gaspar, el mercado, el límite salarial y los jugadores libres

Manolo Gaspar habló largo y tendido también de la confección de la plantilla, de límite salarial y de cómo queda el club ante posibles opciones que aparezcan en el mercado libre. El director deportivo confirmó que el Málaga CF aún tiene unos 500.000 euros de margen salarial para incorporar a algún jugador más, tanto ahora como en el próximo mercado invernal.

El Málaga está actualmente con un salario de su primera plantilla que se sitúa en 8,2 millones de euros, aún con medio millón de margen para poder maniobrar en caso de que apareciera algún jugador interesante que pudiera llegar libre o reservarlo para el próximo mercado invernal, donde también podrían reforzarse. Para este mercado, como confirmó José María Muñoz, el Málaga ha utilizado aproximadamente tres de los alrededor de cuatro millones que tenía de CVC, a repartir entre esta y la próxima temporada. Esto refuerza esa idea de apostar fuerte a esta temporada. "Hace dos años y medio estábamos en -14 millones. Actualmente el Málaga tiene una tesorería normal, no tiene impagos de ningún equipo", recordaba el administrador judicial.

"Este año tengo que agradecer el esfuerzo de José María, hemos intentado hacer un equipo competitivo, son 24 operaciones. Hemos invertido sólo 150.000 euros en la cesión de Fran Villalba. El balance económico ha sido positivo después de realizar 22 operaciones. Un ahorro de más de un millón", explicaba Gaspar sobre las finanzas blanquiazules en este mercado para la configuración de una plantilla que "siempre se puede mejorar" pero que para él "está bastante compensada con 21 profesionales, con gran aportación de los chavales de cantera, jugadores polivalentes".

Fue muy cuestionado durante su rueda de prensa por eso mismo, la configuración y compensación de la plantilla, por la falta de extremos y laterales. "Extremos los hay, ahí están. Pueden ser otro perfil, pero la plantilla es 100% mía. El modelo de trabajo es el mismo desde cuando empecé. Es consensuar con el cuerpo técnico, y La Cueva, con el apartado deportivo, consensuar siempre. No tiene sentido traer un jugador que no sea del gusto del cuerpo técnico. La plantilla es 100% mía, consensuada con el míster. Los errores o aciertos son míos".

"En la planificación inicial dijimos que queríamos a jugadores polivalentes. Hay que encontrar la estructura idónea para encajar a todos", recordaba Gaspar, en un claro guiño a que Guede debe encontrar la forma de hacer jugar a las fichas que tiene: "Nosotros hemos terminado el mercado muy contentos internamente. Con este mercado hemos conseguido darle la vuelta a las sensaciones de una ciudad que era mala. Gran parte ha sido por este mercado. Era difícil darle la vuelta. Con este mercado se ha conseguido y es algo muy positivo. Nos hemos quedado muy satisfechos".

Fue también cuestionado por su futuro. Le queda un año de contrato y aún no han entablado negociaciones: "No hay negociación ni creo que sea el momento. No tiene importancia. A hacer lo que está en mis manos, pero mi futuro depende de José María".

Sobre la posibilidad de acudir al mercado de jugadores libres, el director deportivo recuerda que "mientras haya jugadores libres, tengamos fichas y tengamos dinero, el Málaga está ahí. No tenemos urgencias, pero sí tenemos oportunidades iremos a por ellas". Además, manifestó que este año la idea es "dar continuidad" al proyecto y contar con una base de jugadores "con contrato para no obligar a hacer plantillas nuevas todos los veranos".

"Para mí ha sido un mercado diferente, primero porque lo hemos afrontado de una manera diferente hasta ahora. Ser dominantes desde el principio. Fuimos a cerrar las operaciones desde el minuto 1, con fuerza. Eso no se había dado hasta ahora. Ha sido diferente. Han sido clave las llamadas a los jugadores, que se sientan partícipes. Sí hay llamadas que tras ellas hemos decidido no seguir adelante", sentenciaba Manolo Gaspar.