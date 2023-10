Manu Molina: "Tengo que ir cogiendo confianza poco a poco"

Manu Molina tuvo su primera titularidad como jugador del Málaga CF. Ciertas probaturas con el onubense sobre el campo y pocos destellos, fútbol espeso y rudo que tampoco favoreció a a que deslumbrara. Primer paso para un jugador que deberá ir cogiendo galones con el transcurso de los partidos, aunque los minutos están caros en ese centro del campo. "Me he visto bien, contento. La tarjeta me condicionó un poco. A seguir cuando el míster decida ponerme, siempre daré lo mejor de mí. Primer partido como titular, sé que tengo que ir cogiendo minutos, esa confianza que tengo que ir adquiriendo poco a poco. Contento en ese sentido", decía en zona mixta.

"Fuimos superiores al final de la primera parte, el Recre no salió de su campo y nos faltó ese empuje en su área. En la segunda parte salieron mejor que nosotros, marcaron el gol y el partido se volvió muy loco a partir del empate. Tenemos que aprender de eso, saber calmarnos, si no se puede ganar al menos que no se pierda, así que creo que ha sido un buen punto. Ahora tenemos un partido en casa, con nuestra gente, y hay que hacerlo bueno. Dar las gracias a la gente que ha venido, es un ambientazo el que se ha vivido en este campo y eso es de agradecer en una categoría como Primera RFEF. Todos queremos ganar, está claro que cualquiera podía haber ganado. Tenemos gente joven, pero también con experiencia, por lo que hay que saber darle esa pausa, jugar a lo que queremos. Estoy seguro que nos acordaremos de este punto, aquí no es fácil ganar y hay que hacerlo bueno en el partido ante el Melilla", ese análisis que coincide con el del resto del vestuario.

Un tanto del Recre que se pudo haber evitado. "Si agarramos, hacemos una falta y no pasa nada. Son cosas que pasan, aprender de los errores, es lo que hay que hacer en cada partido. Ha habido muchas transiciones. Tuvimos que llevar el partido más tiempo a su campo. Pero nos podemos ir contento con el empujón que dimos en la segunda parte".