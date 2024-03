Manu Molina sufre una sobrecarga en el aductor izquierdo

Las lesiones siguen golpeando y maltratando a un Málaga CF que todavía no ha podido demostrar el potencial máximo de su plantilla por la gran cantidad de lesiones sufridas durante este curso. En especial, el centro del campo es la zona que más afectada se ha visto por las bajas de efectivos y suma una más con Manu Molina.

El onubense ya ha recibido los resultados de sus pruebas diagnósticas y sufre una sobrecarga en el aductor de su pierna izquierda. Debido a esto, se retiró el futbolista con esos claros gestos de dolor del duelo entre el Málaga CF y la UD Ibiza y, como consecuencia, tuvo que ser sustituido por el gaditano Juanpe.

Manu Molina queda pendiente de evolución de esta dolencia para poder reincorporarse con el resto del plantel entrenado por Sergio Pellicer que se encuentra en el momento más convincente de toda la temporada y mejorando cada partido que pasa, aunque está haciendo frente a lesiones dolorosas como la de Roberto Fernández, que no ha podido disputar los dos siguientes compromisos ligueros.

Lo peor de esto es que el jugador onubense estaba mostrando su mejor fútbol desde su llegada este verano a la Costa del Sol, dado que estaba consiguiendo la continuidad, que tanto ansiaba después de los problemas musculares del comienzo de curso. Además, desde el cierre del mercado invernal de fichajes, el ex del Real Zaragoza estaba brillando con su gran asociación con David Ferreiro y Dani Lorenzo, que han sido capitales para los triunfos recientes del conjunto en su acercamiento en la tabla clasificatoria a la UD Ibiza y, aunque sea de forma más leve, también al CD Castellón. Sergio Pellicer ya comentó que esperaba que fuese una dolencia leve y que no creía que fuese algo excesivamente grave y que será una nueva oportunidad para otros que no están jugando tanto.