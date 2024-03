Lesiones en el Málaga CF: "No hay más que en años anteriores"

Julio Rodríguez, preparador físico del Málaga CF, estuvo en el programa Área Malaguista de 101TV y dejó reflexiones interesantes sobre cómo es el trabajo que se realiza con los futbolistas y las razones de las lesiones que existen en el plantel. Argumenta Rodríguez que el número no es mayor a las últimas cinco temporadas (12 en total), las que él lleva en el primer equipo de la entidad según los datos registrados."La gente dice que tenemos muchas lesiones. Tenemos registros de todas las temporadas. En las últimas cinco que he estado con el primer equipo y puedo asegurar que no hay más que otros años. Están contadas y medidas. ¿Qué ocurrió? Que desde pretemporada hasta las seis primeras semanas de Liga hubo un escenario idílico. Sólo dos lesiones, no es normal. Octubre, noviembre y diciembre, sin cambiar nada y trabajando de la misma forma, hemos tenido problemas. Internamente lo comentamos, el rendimiento del equipo se vio afectado porque las lesiones se concentraron en ciertas posiciones muy similares. Ahora desde enero el número de lesiones es bastante normal comparándonos con otras temporadas y otros equipos", razona el preparador físico malagueño: "Queremos darle naturalidad, sin darle normalidad, porque el fútbol de alto nivel es lesivo, nos preocupamos de que cada domingo lleven su cuerpo al máximo nivel y exigencia. Y eso no es sano y saludable. El fútbol es muy lesivo. Si sumo que para competir al límite tienes que entrenar al límite, que durante la semana no te puedo cuidar y sólo forzarte para el examen el domingo sino exigirte para que estés preparado... Dentro de esos números sabemos que ocurren lesiones, obviarlo sería un error. Tenemos una plantilla y un fondo de armario para eso. No es un problema exclusivo del Málaga, no nos gusta compararnos".

Rodríguez explicaba los cambios en la metodología que se han ido aplicando al fútbol en la época contemporánea. "El método que utilizamos es hacer fútbol desde el minuto 1 del entrenamiento hasta el último. Antes se veía más atletismo. Ahora es todo el tiempo fútbol. Y el fútbol es lesivo. Y si aumentamos el número de horas de preparación de fútbol hace que el número de lesiones musculares aumenten. Comparando con temporadas atrás no tenemos más lesiones, aunque sí es verdad que son contextos diferentes. Con tres entrenadores por temporada, por ejemplo, eso cambia y afecta. No queremos darle naturalidad. Las lesiones hay que afrontarlas como una situación del mundo del fútbol. Queremos controlarlas. Tenemos reuniones periódicas con cuerpo médico, con la dirección deportiva presente, para buscar soluciones, pero muchas veces el problema de las lesiones musculares es que llegan sin aviso. El 70% de las lesiones musculares no ofrecen indicios de que van a ocurrir. Ocurre a veces cuando el futbolista está en su mejor versión y tiene sentido. Te encuentras bien, cómodo, puedes dar un poco más y, al dar ese más, el organismo dice basta. O bien por sobrecarga o por acumulación y los organismos tienen ciertos límites. Cada vez las distancias a sprint que se recorren son mayores, se recorren más metros. El atleta consigue mejores marcas en cada competición cada año y el futbolista no es menos. Cada vez está mejor preparado, se cuida más, lleva su entrenamiento invisible más a rajatabla y eso hace que esté preparado para hacer mejores números, pero llega un momento en el que el cuerpo dice basta".

Jugadores como Sangalli, Juanpe o Manu Molina han sufrido recaídas de lesiones concretas musculares. ¿Por qué ocurre eso? "Influyen muchas variables, estudiamos mucho la continuidad de los futbolistas. Uno que sea capaz de no perderse entrenamientos, acumule minutos y abarque periodos grandes de competición sin perderse partidos está más protegido. Esos futbolistas que no han competido, que hayan competido más o menos, influyen. Si pasamos de temporadas que a lo mejor me toca jugar menos o largos periodos de inactividad a otras con mucha actividad pues estás en zona de más riesgo. Analizamos jugadores con más protagonismo temporadas atrás y no están teniendo problemas como sí otros que han sido más intermitentes. Todas estas variables influyen a la hora de ser más propensos. El futbolista que más se lesiona es más propenso a volver a caer que el que no tiene problemas durante la temporada", ahondaba Rodríguez.

Durante ese tramo de muchas lesiones en los que el equipo debió entrenarse en otros campos por la resiembra, la Kings League o la presencia de la selección femenina se habló sobre si podía influir el cambio de superficie. "Puede que la tenga, puede que no. Pero hasta qué cierto punto afecta no lo vamos a poder medir. Intentamos que las rutinas sean lo más similares posibles, para dar cierta comodidad. Pero el rendimiento que se vea reducido... No es excusa ir a la Federación, no me atrevería a decir eso. La tenemos en cuenta, lo valoramos, intentamos trabajar en nuestras instalaciones, pero si viene la selección española o hay otro tipo de evento no nos sirve de excusa", precisaba el preparador físico.

El staff médico y el cuerpo técnico del Málaga CF se vio drásticamente reducido este verano, con menos personal para cuidar de la plantilla, algo que también se ha apuntado como una razón para las lesiones. "En todos los departamentos se ha sufrido un ERE. Antes había cuatro personas y ahora dos. Lo que hay es eso, más horas a nuestras espaldas y sin problemas. El ERE fue una situación muy incómoda para todos, pero no es excusa. El segundo entrenador hace más horas, el míster echa más horas, los preparadores físicos y los fisios descansamos menos... Los recursos humanos que hemos perdido nos duelen, no nos gusta la situación, pero no hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el trabajo. El club ha potenciado muchos recursos como mandar a jugadores a cámara hiperbárica, insistir que trabajemos en piscina o la búsqueda de recursos y darle vuelta a situaciones para que el nivel no se vea afectado. Intentamos tener un control más exhaustivo de cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico tenemos asignados unos jugadores a los que le hacemos un seguimiento más individualizado y son muchas las propuestas y situaciones que tenemos", desgrana Rodríguez, que admite que "cada lesionado es una puñalada para nosotros. Las mejores situaciones de rendimiento con esta plantilla se dan cuando el míster tiene más situaciones y recursos para elegir, lo tenemos claro, sabemos que el rendimiento se ve afectado".

Otro tema interesante es la figura del entrenador personal que tienen muchos jugadores. Ha habido épocas en la que no había feedback entre esa persona y el club y eso ha cambiado. "Esa figura ha venido para quedarse. Que cada jugador tenga su nutricionista personal, su entrenador personal, su analista táctica alguno incluso... Entiendo que tengas un entrenador personal, lo que hago es comunicación directa con ellos. Le pregunto, pásame su contacto y vamos a hablar con máxima transparencia. Le pido al futbolista que me traslade, sin ningún tipo de problema, todo lo que le pida. Los dos queremos lo mejor para ti, les digo. Ahora, si me parece que este trabajo que te está proponiendo por la semana en la que estamos no es lo más correcto te lo voy a decir. El móvil y las redes sociales han venido para quedarse, igual que el entrenador personal. Así funcionamos", reconocía Rodríguez, que acerca de las rotaciones reconocía que "no es blanco ni negro. Hay muchos contextos que no se conocen. Para un jugador es bueno tener descanso y para otro es mejor tener continuidad. Por situaciones ocurridas dar descanso puede ser una buena opción. El míster ha hecho alguna rotación que a lo mejor la gente no entendió. Por ejemplo, Jokin hace un par de semanas. Teníamos la justificación y nos vino bien. Otras veces no. No hay receta secreta de dos más dos. El míster lo dice claro: 'Gestiono a 25 empresas'. Y cada empresa necesita una cosa. Una descanso, otra continuidad... Si el futbolista no tiene ningún problema, con la carga de un partido semanal debería poder jugar cada domingo. Pero durante la semana hay muchas situaciones que pueden modificar esa situación".