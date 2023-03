Manuel Pellegrini: "Málaga ha sido algo imborrable en mi vida"

La Costa del Sol tiene un aroma especial que enamora a cualquiera que la visite: su clima, su gastronomía y la cercanía de su gente han encandilado a muchos visitantes, quienes se terminaron declarando hijos adoptivos de la ciudad. Lo mismo ocurre con el Málaga CF y, sobre todo, La Rosaleda. La atmósfera que se respira en esta no tiene precio, por eso la mayoría de jugadores y entrenadores que tuvieron la oportunidad de disfrutarla a su favor lo reconocen y los que la sufrieron lo lamentan. Precisamente, Manuel Pellegrini es uno de los técnicos que pudo sentarse en el banquillo blanquiazul e incluso hacer grandes cosas, ya que llevó al conjunto malacitano a su aventura por la Champions League. Después de su salida del club de Martiricos en 2013 y su paso actual por el Benito VIllamarín, el técnico chileno concedió una entrevista a el periódico El Mundo donde reconoció que sigue enamorado de este club: "Málaga ha sido algo imborrable en mi vida".

En dicha entrevista explicó que le hubiera gustado continuar alguna temporada más en el Real Madrid, aunque no se lamenta: "No se pudo, pero me llegó Málaga" e hizo historia aquí. El actual técnico del Real Betis también admitió que nunca renunció a su idea de juego: "En Madrid y en Manchester también, me llevaron por mi idea. Ha habido momentos buenos y malos pero nunca he trazado una idea de juego diferente. Donde más la puse en práctica fue en Málaga. Cogí el equipo en descenso, mantuvimos la idea y llegamos a donde llegamos. A excepción del West Ham, mis equipos siempre han estado en Europa".

Después de 35 años en los banquillos y a ver vivido muchas experiencias y visitado lugares distintos, el exmíster blanquiazul admitió que Andalucía le marcó: "La verdad que he estado en 6 países distintos y llevo 24 años fuera de Chile, y creo que aquí en Andalucía, en el Málaga y el Betis, han sido los dos clubes que... Bueno, no me gusta comparar porque en los 4 de España, también en Villarreal y Madrid, fui bien recibido. Pero en el Málaga y el Betis el equipo pegó un salto importante y la gente es más pasional. Es un lujo dirigir este club". Si algo está claro es que el entrenador chileno escribió su nombre en las páginas doradas de la entidad de Martiricos.