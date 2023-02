José María Muñoz y los nombres propios: Kike Pérez, Tebas, LaLiga, Primera RFEF, Pepe Mel, Ernst&Young...

En su comparecencia ante los medios en la presentación de Kike Pérez, José María Muñoz valoró otros temas de la actualidad malaguista. Cuestionado sobre si el nombramiento del nuevo director general ayudará a limpiar la atmósfera, Muñoz dijo que "ojalá se descargue el ambiente de tensión. Los que nos sacan de esto son los jugadores. Cuanto más unidos estemos todos, los incluyo a ustedes, la prensa, aunque no les digo lo que tienen que hacer, son mayorcitos. Todo en el césped se escucha y se nota, hay que llevarlos en volandas. Nadie quiere que este club descienda. Bueno, algunas personas sí. Pero nosotros no jugamos, juegan ellos. Entiendo las quejas, el pesimismo, la desesperación... de la afición. Pero va contra nosotros. Algún técnico rival nos lo comentó. Los equipos vienen a esperar que se crispe el ambiente. La presión que ejercen 20.000 personas sobre los rivales lleva en volandas", señalaba sobre la crispación que hay.

"He preguntado por mucha gente, me han ofrecido muchos currículums, he preguntado por los que había disponibles y por los que interesaban, lógicamente", decía Muñoz sobre cómo ha sido la influencia de LaLiga en el nombramiento de Pérez: "Javier Tebas me llamó a la altura de Reyes por otro asunto, le comenté precisamente por este asunto, le hablé del nombre de Kike Pérez y él no tenía conocimiento de su nombre".

Por cómo hablaba Muñoz, parecía contar con la venia de la jueza Ruiz González para continuar más tiempo al frente de la administración judicial: "En principio, sí, la previsión es seis meses más. Trabajo en el presente, el corto, largo y medio plazo. Trabajo sobre todo en el corto plazo, igual dentro de 15 días acabo mi periplo, pero sigo trabajando con la misma ilusión. Esta mañana estaba en mi despacho, he estado he hablado cuatro veces con personas del club, he escrito 12 correos y lo seguiré haciendo hasta el último día que me vaya. ¿Qué pasa si prosperan los diferentes escritos? Es casi ciencia ficción, hay muchos escenarios que se pueden plantear, puede haber cambios en alguna administrador, se puede mantener la administración judicial en NAS Spain... Si sigo como administrador lo haré como hasta ahora. El club está auditado por Ernst&Young, una de las empresas más prestigiosas del sector, reportamos con LaLiga, hacemos informes, el control económico es exhausto, no hay dudas sobre el contenido".

"Tengo total convencimiento sobre cómo se han dado los primeros pasos, mientras no aumentemos la aportación privada la pública va a ser muy importante la pública", aseguraba sobre las aportaciones de las instituciones para la temporada venidera, al tiempo que admitía que "el escenario del descenso estaba más que contemplado, estaba estudiado desde el año 2020. Entonces estaba al límite. El escenario estaba contemplado. Espero que no se produzca nunca".

Sobre la despedida de Pepe Mel y su ausencia, Muñoz aseguró que "intento evitar la polémica, hay muchas declaraciones y mucha información. Tenía un asunto profesional esa mañana. Manejo una información que desconocía y estuvimos reunidos toda la tarde, desde la hora de comer hasta las 12 de la noche y se toma la decisión. No podía estar, siempre lo estuve con Manolo tanto en contrataciones como despidos, teníamos un asunto de mi despacho que no podíamos solucionar a esa hora de la medianoche. Puedo llegar a las 12:30, pero no a las 12:00, le explico las razones y llego a las 12:30 y es el motivo, le pedí disculpas por no estar", cerró.