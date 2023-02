Los motivos de la contratación de Kike Pérez como director general

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, presentó a la nueva incorporación del organigrama, el director general Kike Pérez. Muñoz explicó qué se busca con la nueva figura, ausente desde hace unos años por la carestía económica que había.

"Quiero hablar poco, el protagonismo lo debe tener Kike. El motivo de contratar a un director general es porque veníamos de una situación complicada, económicamente estábamos muy mal y por falta de liquidez no podíamos tener esa figura antes. No pensaba que iba a estar tres años aquí, mi escenario era año o año y medio y se ha alargado hasta tres", señalaba el nuevo director general.

Explicó Muñoz que "en verano empecé con cierto sigilo a buscar un director general. En octubre di la última rueda de prensa, ya ahí comenté esa posibilidad. Desde ese momento hubo un aluvión de llamadas e intereses para intentar que la elección fuera en un sentido u otro. En Navidades había cuatro perfiles que me gustaban mucho. Surge de la manera más accidental, a final de año me cuentan la posibilidad de Kike, cómo es él y le llamo y le pregunto si va a dejar el Cádiz. Me confirma que es así, gusta el perfil, el compromiso y pregunto por él. Me gustan los conocimientos que tiene, lleva 22 años trabajando, tiene conocimiento del área de negocio y de la deportiva. Desde el primer momento conectamos y la persona elegida de esos cuatro, no me había comprometido, lo dejamos en suspenso".

Sobre lo que le decidió a contratar a Pérez, Muñoz señaló que "me gusta que viene con un mensaje de estar unido, tenemos una situación deportivamente muy complicada y hay que revertirla. Tenemos que estar unidos los malaguistas, los malagueños, las instituciones, la prensa... A nadie le interesa que el Málaga baje a la Primera RFEF o lo que surja. El mensaje es de unión y dinamismo. Viene con mando en plaza, puede tomar las decisiones que considere, siempre con mi respaldo. A Su Señoría le he informado de todos los pasos", cerró Muñoz.

"Sobre el escrito no puedo pronunciarme, me darán traslado en breve, supongo", explicaba sobre el escrito presentado para suspender el nombramiento de Pérez: "Debo contestar antes al juzgado. Desde el principio puse en conocimiento de Su Señoría los pasos que he dado. Intento abstraerme y me haré cargo cuando me den traslado del escrito. Kike me dijo que supeditaba su contrato al tiempo que yo estuviese aquí. El contrato es de acuerdo a legislación laboral, no cumple ni esta temporada ni la siguiente".

Acerca de cómo ha cambiará el rol de José María Muñoz con la llegada de Kike Pérez y si mermará su exposición pública, el administrador decía que "lo estamos hablando, todas las relaciones estratégicas seguirán pasando por mí. La exposición pública me gusta muy poco, las ruedas de prensa han sido por petición de la prensa. Quizá con su llegada sea más factible centrarme en todo lo que sea estrategia de club. Dábamos ayer una vuelta al estadio y coincidimos en 99.9% de cosas que hay que hacer. No pintar una pared, sino cosas de fondo".