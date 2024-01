Mario González: "Fue un momento único jugar en La Rosaleda"

Mario González (Málaga, 2004) es uno de los nombres propios de este Recreativo Granada, rival del Málaga CF este sábado, que está luchando por salir del descenso de esta categoría de bronce del fútbol español y, además, ha sido convocado con el primer equipo ya para un partido de Primera División ante el RCD Mallorca, aunque no llegó a jugar. El mediapunta malagueño habló con Málaga Hoy en la previa de su enfrentamiento contra el club de su tierra, al que confesó animar cuando era niño.

-Siendo un talento que ha salido de Málaga y no ha pasado por el Málaga, al igual que Bryan Zaragoza, entre otros. ¿Por qué cree que en los últimos años se le ha escapado tanto talento joven de la provincia al Málaga CF?

- Nosotros no dependemos de eso. Nosotros hacemos nuestro trabajo y se tendrán que encargar de mejorar eso desde el club. Somos de Málaga y estamos muy cómodos, aunque estemos jugando fuera de casa desde hace años.

-⁠¿Cómo fue tener que ir a Granada tan joven siendo solo infantil de segundo año?

-Me lo dijeron mis padres y yo no me lo creía. Quería irme directo. Mis padres lo pasaron regular, pero yo estaba allí en la residencia con el personal de allí y lo hacía más fácil tanto a mí como a mis padres, que venían todas las semanas a verme al estar Málaga y Granada tan cerca una de otra.

- Hace poco fue convocado con el primer equipo por primera vez, ¿cómo se sintió?

-Eso para mí es un plus de confianza en mí mismo. La verdad es que estuvo bastante bien, porque, además, es el primer partido que ganó el Granada CF esta temporada, y estar ahí sentado en el banquillo celebrando los goles con el resto del equipo fue una alegría y una experiencia increíble.

- ⁠Hablando de momentos importantes de la temporada, ¿qué significó para volver a su ciudad y jugar en un estadio como La Rosaleda?

⁠- Para mí, eso fue un momento único. Desde pequeño iba a animar al equipo y verme ahí jugando en La Rosaleda es algo que no se puede explicar, cualquiera sueña con jugar tanto allí como en Los Cármenes, pero, en este caso, al ser malagueño, fue un momento único.

- ¿Le gustaría en algún momento de tu carrera poder jugar en ella como local?

-No pienso ahora mismo en eso. Estoy centrado en ello. Lo que tenga que pasar respecto a eso sucederá en el futuro.

- ⁠El Málaga llega a este partido en su peor momento de la temporada, ¿qué espera del partido?

-Nosotros queremos ya la victoria, porque venimos de dos partidos consecutivos muy buenos, en los que no terminamos de conseguir los resultados que esperamos. Es verdad que el Málaga llega en un momento delicado, pero nosotros miramos por lo nuestro y a buscar los tres puntos.

- ¿Qué ambiente espera?

- Allí seguro que habrá un gran ambiente por ambas partes. La afición del Málaga CF la conozco de buena mano y sé cómo es, pero seguro que la nuestra está a la altura también.

- ⁠Desde su punto de vista como jugador del Recreativo Granada, que lo puede ver todo más desde fuera, ¿ve que el Málaga deba renunciar ya al ascenso directo o centrarse en ascender vía playoff?

-Nosotros solo pensamos en lo nuestro. Si se da el ascenso del Málaga, solo darle la enhorabuena, porque se merecerán estar ahí.

- ⁠En una semana y media cumple 20 años, ¿cuál es su sueño como futbolista o a qué aspira a llegar en su carrera?

-Estoy comprometido con el Granada hasta 2028 y estoy a tope con ellos. Mi trabajo es seguir dando cada día pasos más grande pero con tranquilidad. Me veo en el futuro tranquilo en Granada como estoy ahora. No te puedo decir nada del futuro, pero estoy aquí muy bien.

- ⁠¿Qué jugadores le inspiraron de más pequeño o incluso fueron sus referentes cuando estabas en categorías inferiores?

- Siempre me he fijado en Isco. Siempre me ha encantado cómo jugaba y también Santi Cazorla y su capacidad de jugar con ambas piernas, pero, principalmente, Isco.

- ⁠¿Qué cree que necesita el Recreativo Granada para salir de la mala situación deportiva por la que atraviesa?

- Hemos cambiado el método de juego. En Mérida se nos va el partido en el último minuto y la siguiente semana empatamos contra el Intercity. Nosotros somos muy buenos jugadores y, si seguimos en la línea que nos marca el míster, pues creo que saldremos de esta situación también.

- ¿Qué impresión se lleva de su primera temporada en esta Primera RFEF?

- Es una categoría bastante dura. Para nosotros, que somos chavales jóvenes, nos está pareciendo muy dura y bonita a la vez. Vamos a luchar por salir del descenso y, si es ganando este fin de semana, pues que así sea.

- Esta temporada está teniendo un mayor protagonismo, ¿cree que está dando un paso importante en tu carrera a la hora de consolidarse y de mirar hacia el fútbol profesional de cara a futuro?

- Al final, es muy importante, sobre todo para mí, que me tiré la pasada temporada con problemas de lesiones y no me daba tiempo a ponerme en forma, pero este año me veo bastante bien y es un paso muy importante para mí. Ojalá nos asentemos en la categoría.