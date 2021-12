Husillos habla del Málaga CF: "Creo que es el momento de no cambiar de entrenador"

El que fuera director deportivo del Málaga, Mario Husillos, habló acerca de la actualidad del conjunto blanquiazul, especialmente sobre el futuro del entrenador, José Alberto López. "Si la dirección deportiva lo eligió, es que está en un proceso. No está muy lejos de lo esperado aunque los resultados manden. Creo que todavía no llegó el momento de cambiar el entrenador. Mucha gente opina. Tienes que tener la frialdad de marcar tú los tiempos, estar tranquilo y ver cuándo crees que un entrenador ha perdido el norte, no responde o sus métodos no están dando resultados. Creo que no es el caso del Málaga ahora mismo”, comentó en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

“La exigencia tiene que ir acorde a las posibilidades. Si tu presupuesto es el 12, lo normal es ser el 12. Luego está cómo se hagan las cosas o la herencia del pasado. Entiendo a la afición porque el Málaga es un grande en la categoría y en Primera también. Pero a veces va a depender de un detalle, el trabajo de todo un año a veces depende de una pelota en el palo en el minuto 92. Es un momento delicado, flojo, pero hay que revertirlo. Cuidado con decir la gente que a veces son un pedacito de 15.000”, añadió el argentino.

Husillos confesó que está muy pendiente de la actualidad del Málaga: "La sigo bastante de cerca y veo casi todos los partidos. Me parece que se está elevando el nivel de exigencia a un punto demasiado alto. Obviamente no podemos olvidar que es el Málaga. En Segunda en cualquier circunstancia tiene que estar peleando por estar arriba, eso lo tengo claro. Pero el proceso de los dos últimos años es bueno para el club, es interesante. Se había perdido la estabilidad por una serie de decisiones incorrectas y está en buen camino, quizás el año que viene por tema de presupuesto estará a la altura de los mejores será cuando se pueda exigir el tema del ascenso. Está rindiendo más o menos acorde a lo que yo pensaba".

Quiso poner algo de contexto en la situación del Málaga: "La Segunda es muy, muy complicada. La gente no para de decirlo como un mantra, pero son 42 jornadas, es larguísima, y siempre habrá un momento en el que tengas una mala racha de cuatro o cinco partidos y todo parece que se te viene abajo. Pero luego ganas tres seguidos, te metes arriba y todo es de color de rosa. Si hay tranquilidad y estabilidad saldrá beneficiado, pero creo que hay mejores plantillas en equipos con más presupuesto y que se han llevado jugadores que quería el Málaga. El Eibar o el Valladolid pagan sueldos que el Málaga no puede. Este año puede estar peleando, pero no es su obligación, y va a estar justo, justo”.