Izan Merino y Antoñito Cordero, con España sub 18 antes del Málaga-Castellón

Izan Merino y Antoñito Cordero vuelven a marcharse con la sub 18. Ya un asunto recurrente que España mire al Málaga CF, con proyectos incipientes e interesantes y con dos jugadores ya en total dinámica de primer equipo. España jugará un amistoso ante Italia el próximo 17 de enero (18:00 horas) ante Italia, en Las Rozas, que no supone un agravio importante para Pellicer, no se perderán partidos de Primera RFEF, pero sí complica la preparación para el partido más importante de los blanquiazules a medio plazo: el Málaga-Castellón en La Rosaleda del próximo 21 de enero. Trascendental para seguir vivo en esa pugna por el ascenso directo. Merino y Cordero se concentrarán, según la Real Federación Española de Fútbol, el día 15, lunes, justo después del Ceuta-Málaga CF, por lo que serán apenas 72 horas alejados de la rutina blanquiazul. Pero se añade carga, dos jugadores importantes para el seleccionador David Gordo, y el riesgo de que puedan llegar justos al fin de semana.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Convocatoria de la @SEFutbol Sub-18 para el partido amistoso frente a Italia. ➡️ El equipo de David Gordo se enfrentará al combinado transalpino el próximo 17 de enero en Las Rozas. ℹ️ https://t.co/8z4SuzsvQn pic.twitter.com/QH0tSjX6vY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) January 10, 2024

Dani Lorenzo, el chófer de Ochoa

Dani Lorenzo se ha ganado con el paso de los años y su evolución como futbolista, su lugar en el primer equipo del Málaga CF después de haber pasado unos meses cedido en la AD Mérida, donde se convirtió el centrocampista en uno de los referentes de la plantilla y, como consecuencia, conoció la Primera Federación antes de que se diese el descenso de la entidad de la Costa del Sol a la categoría de bronce del fútbol español. El centrocampista se ha convertido en "uno de los mayores" con solo 20 años y habló sobre esto en su paso por 'Área Malaguista', donde fue entrevistado por Félix Godoy.

El futbolista se mostró como un "hermano mayor" para los futbolistas procedentes de la cantera del club de Martiricos, aunque, especialmente, para Aarón Ochoa, quien lleva en su coche, como si fuese un chófer. "Siempre que veo un chaval de la cantera como por ejemplo Aarón Ochoa que es de Marbella también y lo llevo con el coche, siempre me veo muy identificado", reveló el ex de la cantera del Real Madrid CF. El futbolista también quiso revelar el motivo de porque se siente así, cuando llegan los más jóvenes a la disciplina del primer equipo: "Hablo como un viejo, pero tengo 20 años. Pero los veo que van dando sus primeros pasos con el primer equipo y me veo reflejado y me hace ilusión e intento ayudarlos".