Michael Santos explota en Twitter. El delantero uruguayo, cuyo 70 por ciento pertenece al Málaga, lanzó un tuit bastante contundente: "¡Me tienen los huevos llenos, no se metan en mi vida privada, nada más. Porque nadie sabe lo que pasé o dejo de pasar, gracias!".

En el origen de esta reacción está un crítica que había recibido unas horas antes el propio Santos. Un aficionado acompañaba una foto del delantero en la playa junto a su hijo y resaltaba que el charrúa se había ausentado de las pruebas médicas por tener permiso del club. Un texto que el seguidor remató así: "Jugadores así no quiero en mi equipo, compromiso y actitud cero".

Ese mismo tuit fue respondido de manera directa por Santos, que argumentó lo siguiente: "¿Y vos que sabés de mí? ¿Sabías que hace un año no veía a mi hijo? ¿Que esta semana tuvo una semana de vacaciones por el colegio y que en Uruguay hace 5 grados de temperatura? No sabes nada, no se metan en mi vida privada. ¡Y cuando voy a un club, voy a dar todo como siempre, gracias!".