Mourinho: "Dean Huijsen es uno de los proyectos de más calidad del fútbol europeo"

La Roma hizo oficial el fichaje del malagueño de adopción Dean Huijsen. Llega cedido desde la Juventus de Turín hasta final de temporada. Previamente, extendió su contrato hasta 2028 con la Vecchia Signora. "Me impresionó inmediatamente la bienvenida que recibí. No fue difícil para mí elegir la Roma. Llego a un gran club con un gran entrenador y muchos campeones con los que tendré el privilegio de compartir vestuario. Espero que podamos lograr nuestros objetivos juntos", decía el joven, que llegó a entrenar con Sergio Pellicer en el primer equipo del Málaga CF aún en edad cadete y por cuyos posteriores traspasos podría haber en Martiricos una pedrea que no hay en este caso al ser una cesión. Pero la Juve tiene mucha confianza en él. Ya debutó en un clásico ante el Milan hace un par de meses. Aunque ha jugado con Países Bajos en categorías inferiores, España quiere reclutarle y el jugador se lo está pensando.

Mourinho ponía en contexto el fichaje de Huijsen, que lucirá el número 3 giallorosso hasta junio y ya irá convocado para el partido de este domingo ante la Atalanta. Los romanos son séptimos, con 28 puntos, en la Serie A, a cinco de la zona Champions. "Todos sabemos lo que es. Un chaval de 18 años que tiene 10 minutos de la Serie A, pero que es uno de los proyectos de más calidad en el fútbol europeo a este nivel de edad. Será en el futuro un grandísimo futbolista. En nuestra situación, díficil a todos los niveles porque no tenemos jugadores disponibles y porque el fair play financiero no deja margen y nos pones unas limitaciones increíbles, es la situación que hemos encontrado para ayudarnos y lógicamente también para ayudarle a él a crecer porque no es nuestro jugador, es de la Juventus. Está disponible para jugar, pero llegó el viernes por la tarde al hotel, que se ha entrenado una hora con el equipo y que sólo ha tenido una charla introductoria para entrar en nuestra dinámica y filosofía... Si tiene que jugar, jugará. Es un chico con grande confianza en sí mismo y gran autoestimo, no tiene experiencia en Serie A pero sí la confianza de estos jugadores que son especiales. Su primer partido con la Roma será prácticamente su debut porque sólo tiene 10 minutos oficiales. Pero centrales tenemos a Llorente, Mancini y Huijsen, no hay más. Los demás son jugadores de otros puestos que pudieran jugar", decía sobre el malagueño The Special One, que habló en persona con el gran proyecto de central para convencerle.

La Roma está en liza en la Europa League, en la que se medirá al Feyenoord en la siguiente ronda, y también en la Copa, en la que juega ante la Lazio el próximo miércoles. En el centro de la defensa puede tener como compañero Huijsen a Diego Llorente, que fuera jugador malaguista en la temporada 2016/17 y que después llegara a ser internacional absoluto.

Nacido en 2005 y criado en Marbella, Huijsen mantiene los lazos con la Costa del Sol. Estuvo en la derrota ante el Alcoyano en La Rosaleda. A través de las redes sociales colgó varias fotos y un vídeo del penalti marcado por Kevin con ánimos inequívocos para el club local, aunque finalmente no pudo conseguirse nada positivo. Internacional con Países Bajos, con el que ha jugado varios torneos, en meses pasados se informó de que el jugador estaba realizando los trámites para obtener la nacionalidad española y representar a la Roja de manera oficial. Fue sintomático que no acudiera en ese parón ni con la sub 21 ni con la sub 19 oranje.

Llegó Huijsen cedido a la Roma después de que se rompiera el acuerdo que había ya con el Frosinone, otro equipo de Serie A, lo que provocó la crítica de Guido Angelozzi, su director general. "Queremos gente que venga con ganas y que quiera estar con nosotros. Él era quien nos buscaba. Él y su agente nos pidieron que fuéramos a Frosinone y le abrimos las puertas. Nos pidieron tres mil cosas y les dimos todo, incluso hicimos una llamada con el padre y el hijo. Honestamente, me decepcionaron como personas. Fue algo malo. También habían venido a buscar una casa en Frosinone. Entonces, ¿por qué una llamada telefónica lo cambia todo? Significa que no merecemos a esta gente", criticó.