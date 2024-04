Movilla y el modelo de la Primera RFEF: "Se ha quedado en la nada"

José María Movilla es uno de los jugadores históricos del Málaga Club de Fútbol, donde llegó en Segunda B y acabó jugando en Primera con dos ascensos consecutivos. Ahora que el equipo está desgraciadamente otra vez en la categoría de bronce, cree que la fórmula actual que puso en marcha la RFEF hace tres temporadas es un experimento fallido.

"Creo que cuando lo hicieron, pensaron en hacerlo en un sentido diferente, que iban a estar los cabeza de grupo, como iban a estar el Deportivo, Córdoba y podía haber hecho una tercera categoría más profesional. Pero le falta potencial. Hay equipos que tienen una deuda desorbitada. Ahí deberían mirarlo, porque no están compitiendo a la par del Málaga, que va al día, y es un hándicap importante. Al principio se apostó por esta categoría para profesionalizarla, pero se ha quedado en la nada. No creo que tenga el empaque que ellos querían hacer", aseguró el exfutbolista, ahora miembro de la AFE.

Volver a Málaga

"Lógicamente venir y ver a amigos, a vosotros, que hemos compartido tantos momentos en Málaga, pues para mí es importante. Haber estado ya aquí es importante. Lo he repetido infinidad de veces: si no llego a estar aquí, no habría sido futbolista. El Málaga me lo ha dado todo. Agradecido y siempre estaré cercano a ellos. Siento nostalgia por no seguir siendo jugador de fútbol, eso no lo pierdes aunque te hayas retirado, pero por qué no, pensando que el Málaga va a tener su temporada, va a regresar a la élite y disfrutar otra vez de los partidos que en su época tuvimos nosotros, esa Primera División y ojalá que el trabajo que está realizando el club, que me consta, pues este año se pueda ver en un futuro".

El Málaga actual

"Al equipo lo veo bien. Creo que está haciendo una buena temporada. Vemos unos números importantes del Castellón, que lo está haciendo muy bien y es un equipo muy sólido, las dos mejores plantillas de este grupo. Esperemos que en este tramo final, podamos estar a la par y que el Castellón pueda pinchar en el primer puesto".