Munir: "Os han intentado poner en contra de los jugadores"

El Zamora de Segunda División ya no es jugador del Málaga. Munir se marcha a Turquía, donde ha encontrado acomodo en el Hatayspor, que le realizó una suculenta oferta. No son días fáciles en el entorno blanquiazul, con el club en el límite de lo sostenible y un enfrentamiento directo con los pesos pesados del vestuario, incluidos todos en un ERE. El marroquí compartió una carta de despedida en la que asegura que no se sabe la verdad y que hay intereses oscuros para poner a la afición en contra de los jugadores.

"Hoy es un día difícil para mí. Llega el momento de decir adiós a toda la familia del Málaga CF. Ese equipo al que vi por primera vez con 12 años en el Estadio La Rosaleda. Desde ese día soñé con vestir los colores blanquiazules y gracias al trabajo pude conseguirlo. Cumplí mi sueño. Nunca olvidaré el día de la presentación junto a toda mi familia. Ellos también cumplieron mi sueño. He defendido esta camiseta con el mayor de los esfuerzos y siempre siendo consciente de lo mucho que representa. La verdad solo tiene un camino y espero que algún día lo sepáis. En los últimos días ha habido personas que os han intentado poner en contra de los jugadores. Personas que no saben de fútbol y carecen de corazón y sentimiento malaguista", comenzó la carta de Munir.

"Durante este último tiempo, cada vez que recuerdo el play off de la temporada pasada, me siento aún más orgulloso de haber vestido esta camiseta y tener esta afición, fuisteis una afición ejemplar. Una afición única. Una afición que todo futbolista soñaría. Una afición que ha disfrutado con su equipo en los buenos momentos y ha llorado junto con sus jugadores en los malos, pero que siempre los ha apoyado. Ahora más que nunca, que quieren separar a la afición y al equipo, no perdáis vuestra esencia porque eso es lo que hace grande al Málaga CF. Vosotros hacéis grande al Málaga CF", prosiguió el cancerbero.

"Agradezco a todos los malaguistas que me han apoyado en las buenas y en las malas. Con mis errores y mis aciertos he trabajado y luchado junto a todos mis compañeros para devolver al equipo donde merece. Y también para mantenerlo en una temporada con muchos problemas en la que todos los jugadores, con el apoyo de la afición, han intentado olvidar esos problemas para cumplir el objetivo. Lo mejor que tiene el club sois vosotros. Una afición que nunca abandona a su equipo. ¡Gracias!", insistió en destacar a la afición.

Para finalizar, una mirada hacia dentro: "Quiero agradecer también a los cuerpos técnicos, a los fisios, a los pichitas, y a todos los empleados del club que me han ayudado y me han hecho sentir como en casa desde el primer hasta el último momento. Y también pedir perdón a todos aquellos que han tenido que dejar el club en los últimos meses. Nosotros también nos sentimos responsables. Siempre tendremos esa espina clavada Toda la suerte para esta temporada. Málaga es de Primera y debe volver a donde merece".