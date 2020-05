Munir, vuelta al tajo en pleno Ramadán

La vuelta al trabajo en La Rosaleda por parte del Málaga cuenta también con los porteros del equipo, una posición especial por todo lo que requieren también los métodos de entrenamiento. Munir es musulmán y se encuentra en pleno Ramadán (concluirá el próximo 23 de mayo) pero no por ello baja el pistón: "El cuerpo técnico está haciendo un esfuerzo para facilitarnos todo y a mí, que estoy haciendo Ramadán, me están poniendo los entrenamientos por la tarde y eso facilita hacer el ayuno. Estoy muy agradecido por ello y voy a devolverles todo ese esfuerzo en el campo y a dar el máximo”.

“Para un portero es complicado porque nuestro trabajo es más específico, es más de campo y se ha hecho muy duro y más a mí que me gusta mucho mi trabajo, mi trabajo de portería específico nuestro. Lo he echado bastante de menos”, explicó el cancerbero a los medios del club y añadió su visión de la parte anímica: “Yo soy muy positivo, estoy muy ilusionado y con muchas ganas de volver. El empezar a entrenar es una bocanada de aire para todos y a mí me ilusiona mucho. Ojalá podamos competir lo antes posible y volver a pisar La Rosaleda. Dar el máximo para quedar lo mejor posible en la liga”.

Además, Munir expuso partes particulares sobre el trabajo específico de portero: “Nos permiten que nuestro entrenador de porteros pueda interactuar conmigo, manteniendo el protocolo. Así intentaremos adaptarnos lo máximo posible a la situación, pero nos facilita mucho que Daniel Lima pueda trabajar con nosotros y a todas las personas que están trabajando en el Club tengo que felicitarles porque están haciendo un trabajo enorme, un grandísimo esfuerzo para facilitarnos el trabajo a nosotros. Nos ayudan a la hora de tocar balón porque, aunque no tengamos un compañero, con la pared va bien. Nos están ayudando a llevar esta situación lo mejor posible”.

