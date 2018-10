Muñiz: "Sumar es importante"

Juan Ramón López Muñiz acabó satisfecho con el desempeño de los suyos en Riazor. No fue uno de los mejores encuentros de los blanquiazules, que mostraron más debilidades de las habituales, pero el rival era exigente. El Deportivo quiso el balón hasta la polémica expulsión de Quique. Sumar para el gijonés "es importante, sobre todo con las sensaciones que te vas". "El equipo transmite buenas sensaciones durante los partidos, ante rivales difíciles tiene sus opciones, está siempre metido en el encuentro. Es muy temprano aún. La clasificación la empezaré a mirar en marzo o abril", expresaba el técnico, que no se sale del guión que ha establecido: "Lógicamente cuando vas sumando sabes que vas arriba, pero no me preguntes quién va el quinto o el sexto porque no lo sé. A mí lo que me interesa es que vayamos sumando, que nos vayamos acercando, y en abril veremos por qué objetivo podemos luchar".

Muñiz estaba satisfecho porque los suyos estuvieron "hasta el final en el partido" y tuvieron opciones de llevarse el bote completo de Riazor: "Sabíamos de la dificultad, como pasa en todos los campos. Esperamos nuestro momento. Es una pena. El punto hay que darlo por bueno porque es un campo complicado. Hay que seguir trabajando, mirando al futuro. Y ese es el viernes, que hay otro partido importante".

El entrenador blanquiazul analizó el encuentro así: "Los dos equipos tuvimos nuestros momentos, nosotros tuvimos la suerte de adelantarnos en el marcador porque el equipo estaba vivo y teníamos el partido muy equilibrado. En los últimos diez minutos intentamos llegar con claridad, llegamos y pudimos adelantarnos otra vez en el marcador pero hay que tener en cuenta que en frente tuvimos a un muy buen rival. Hay que seguir valorando y mirar hacia el futuro con optimismo, sobre todo por el trabajo y por la eficacia que estamos teniendo en varios momentos".

Fue más allá Muñiz, que destacó la faceta del equipo para "adaptarse a lo que va demandando el partido, eso el equipo supo hacerlo bien". En la primera mitad, las acciones ofensivas de los deportivistas "estuvieron controladas", algo que dio paso a una segunda en la que su equipo dio "un paso adelante". "Tuvimos más balón y creamos más dificultades. Nos adelantamos y cuando teníamos el partido en nuestro lado supimos tener el balón y complicarle algo más el choque al Dépor", razonaba.

Sin lugar a dudas, la acción más polémica fue la que mandó a Quique a los vestuarios antes de tiempo. Muñiz lo tenía claro: "Es el árbitro el que más cerca está. El impacto y la patada estuvo y la decisión disciplinaria le corresponde a él, así que él verá. Cuando él marca expulsión es porque entiende que hay algo en el reglamento que da pie a justificar esa roja directa". El gijonés zanjó la polémica por la vía rápida, ayer les pudo favorecer pero otro día puede ser a otro: "Al final son decisiones arbitrales, nosotros solo podemos verlas, acatarlas y aceptarlas. Unas veces serán favorables y otras no, esto entra dentro del mundo del fútbol. A veces acierta y a veces no".