Muñiz y Víctor Sánchez del Amo, candidatos al banquillo del Rayo Vallecano

No ha terminado del todo la Segunda División -que se lo digan a Escassi y al Málaga- pero eso no significa que los clubes estén parados, todo lo contrario. Uno de los rivales del conjunto blanquiazul, el Rayo Vallecano, está analizando diversas opciones para su banquillo con vistas a la temporada 2020/2021 y aparecen nombres de viejos y no tan viejos conocidos de la afición de La Rosaleda: Juan Ramón Muñiz y Víctor Sánchez del Amo.

Ambos se encuentran libres en este momento. Muñiz acabó la temporada en el Alavés pero era un acuerdo puntual. Cumplió con la tarea encomendada y otra vez al mercado. Varios medios madrileños apuntan su nombre como parte de la lista de candidatos entre los que aparecen otros como Bolo, Iraola o Fran Fernández. El asturiano fue futbolista del Rayo Vallecano.

También Víctor Sánchez del Amo, en el paro desde que su polémica destitución a primeros de enero por parte del Málaga, figura entre los favoritos para tomar el banquillo rayista, ocupado este pasado curso por Paco Jémez. Según publica AS, gusta mucho el perfil del madrileño por Vallecas y la intención, sea cual sea el elegido finalmente, es firmarlo antes de que acabe esta semana.