Muñiz: "No he hecho ninguna petición de fichajes"

Muñiz, en su rueda de prensa previa al partido contra el Tenerife, fue preguntado por la situación del mercado, después de que Caminero confirmase que el club está buscando en el mercado de jugadores libres el miércoles pasado. Su respuesta, muy clara: "Es lógico que se peine el mercado todo el año, no sólo en periodo de fichajes. El club está en el día a día viendo algo que pueda mejorar al equipo. Estoy tranquilo por mi parte, no he hecho ninguna petición. Formamos un bloque y estamos en el buen camino. Si hubiera alguna necesidad acudiríamos al filial. Satisfecho con lo que tenemos".

También hubo nombres propios como el de Juanpi o el de Mula. Del venezolano, insistió en lo que venía diciendo en otras ruedas de prensa: "Se han cumplido todas las condiciones que requeríamos. Lo importante es que trabaje a buen ritmo. Una vez que se habla y las situaciones están claras, toca ponerse el mono de trabajo. Una vez que finaliza el periodo de fichajes, todo el mundo sabe cuál es la situación. Hay que trabajar y ser buen compañero. Juanpi es un jugador más. Si sigue trabajando como estos días, en cualquier momento tendrá su oportunidad. ¿Entrar en la convocatoria? Hay jugadores que llevan trabajando muchos meses, hay que llegar a ese nivel. Hay competencia, el tiempo que tarde será el que tarde en conseguirlo superar a compañeros. La competencia es buena porque sube el nivel. No sabemos cuánto faltará para esa situación".

De Mula, comentó: "El momento de duda fue más desde fuera que desde dentro, fue más su entorno. El movimiento de última hora no le benefició y él tenía la cabeza más fuera que dentro. Fue una satisfacción ver cómo está trabajando, pero hay competencia en su posición. Le dije que un jugador no tiene que jugar porque es el único en su puesto, sino que tiene que superar al compañero. Espero que de aquí a final de temporada va a ayudar mucho".

Del Tenerife, espera lo mejor. Muchos elogios para el equipo de Etxeberria: "Semana diferente, sobre todo porque el partido fue lunes y ahora sábado. Corta la semana. Objetivo llegar con ideas claras y recuperados. Cuando vienes con racha de victorias tienes motivación muy alta. Intentamos prepararnos mental y físicamente para el partido y viene un rival a tener muy en cuenta toda la temporada, será muy difícil. Aspira a lo máximo a lo largo de la temporada. Tiene buenas individualidades y juego ofensivo. Es muy completo. Sabemos de la dificultad. Nos va a exigir estar en las mejores condiciones los 90 minutos".