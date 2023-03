N'Diaye, en el Anexo, apartado del grupo

Como era de esperar, Alfred N'Diaye no se entrenó con el grupo en la última sesión previa al partido entre el Málaga CF y el Levante. Ya lo había dejado claro Sergio Pellicer en su rueda de prensa previa al entrenamiento y en la que analizó el caso concreto del centrocampista senegalés después de no haber aparecido en la jornada anterior y estar varias horas ilocalizable.

En la tarde de este jueves 16 de marzo, N'Diaye se vistió de corto pero para ejercitarse en el Anexo mientras el resto de componentes del primer equipo se entrenaba en el campo principal de La Rosaleda, ultimando los detalles del encuentro contra el Levante.

El senegalés tenía que reunirse con el nuevo director general del club, Kike Pérez, y con José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, para abordar todo el asunto relacionado con su absentismo. En la entidad no quisieron pronunciarse por el momento en este sentido ante la cercanía del partido, pero se esperan medidas contundentes.

Todo lo que Pellicer dijo de N'Diaye

"Primero lo más importante es que a nivel de salud, por lo que ocurrió antes del viaje a Las Palmas, está bien, eso es lo más importante. Fueron momentos complicados porque no sabíamos nada. A nivel personal, nada grave. Otro plan lo que ocurrió ayer, que ya se ha hecho público, pero es todo confidencial y nos regimos por los códigos internos. Tuvimos ayer una reunión y le dije a la cara lo que pensaba de él y él a mí. Le dije lo que realmente pienso. No estoy aquí para justificar mis decisiones pero sí para tomarlas. Quiero gente que crea ilusionada, que vayan al frente de verdad. Ustedes me conocen y estoy para tomar decisiones, pero con paso firme. Lo demás ni me importa ni me interesa. Desde mi llegada he instaurado esos códigos y por encima de todo está el trabajo, la afición y el escudo. He hablado con Kike Pérez y sabe mi opinión. No quiero dar muchas más vueltas a la situación. No necesitamos buenas personas, sino buenos profesionales, se llame como se llame", comentó el técnico de Nules.

"Lo que tengo que hablar, lo hablo dentro. El núcleo duro del grupo está trabajando como animales. Lo que ocurre es que cuando hay individualidades que se salen del camino, se pone en tela de juicio todo. Pero no es así. Con esto que estamos haciendo no nos está llegando, porque necesitamos ganar, pero el grupo está por encima. Desde mi llegada es un caso aislado. Si a nivel personal, un individuo no está bien, eso afecta al colectivo aunque el grupo esté unido. Si uno no está bien a nivel emocional, no está, no hay más”.