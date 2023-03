Pellicer: Levante, capitanía de Lago, Álex Calvo, Ramón y otros nombres propios

Le apetecía hablar del Levante, de fútbol, de cosas que tengan que ver con el juego, pero era secundario. Aun así, Sergio Pellicer tocó el tema del rival, ensalzó a sus aficionados del Málaga en repetidas ocasiones y anunció que va a intentar ocultar un poco más aún sus planes para no favorecer a los adversarios: "Viene el mejor segundo visitante de la categoría, un equipo hecho para ascender directo. En los últimos partidos le está costando ver puerta, pero tienen un equipazo y va a ser de los tres que peleen por las dos posiciones de ascenso. Debemos seguir incidiendo en las buenas sensaciones, para la autoestima que les vino bien a pesar de que es insuficiente un punto; cómo el equipo supo remontar el primer golpe, en la primera parte pudimos quitarles la pelota. Espero un partido parecido al del Racing pero el Levante tiene más calidad. Trabajamos en varios planes de partido, cómo apretar arriba, cómo defender. Nos falta mejorar en el último tercio, tener pausa en el último pase, en la finalización. Estamos en un partido que es crucial en la situación que estamos”.

Nivel personal

“El entrenador tiene que tener la mentalidad del boxeador, saber encajar golpes pero no retroceder aunque te lastimen, pasos atrás no vamos a dar. Me da pena que estemos hablando de estas cosas ante el partido que tenemos, con la afición que va a estar ahí aunque vienen de la desilusión del partido ante el Racing. Saldrán 11 guerreros que van a competir como animales. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, Enfadado no estoy, me da pena que se enturbie todo y la herencia de la situación anterior".

Álex Calvo

"Al final es aire fresco, valentía, desparpajo, ilusión, energía, talento... Saber gestionar, sobre todo los minutos, lo emocional. Apareció en un momento importante y se dieron las circunstancias. El entrenamiento lo vemos. Es un chico que en la anterior época ya lo subí alguna vez a entrenar, también ha vivido alguna situación dura en lo personal que le han fortalecido. Debemos cuidarlo y gestionarlo porque es el futuro. Ha entrado bien en el grupo y por cómo rompió la puerta el otro día, nos da una energía y una ilusión que no podemos apagar, lo tenemos que gestionar y seguramente esté en la convocatoria”.

Ambiente en La Rosaleda

"Faltan 1000 entradas… qué mayor ilusión que eso, la afición siempre está ahí y es la pata que sustenta al equipo y está por encima de todos. Tenemos que darle y sobre todo intentar que en este infierno que estamos, creer y transmitir y dar continuidad. Nos va a apoyar como toda la temporada, va a estar ahí y siempre estaremos en deuda con ellos, tenemos que darles esperanza”.

Febas y Ramón

"Es cierto que a partir de ahora no vamos a hacer públicas las convocatorias porque siempre nos está ocurriendo algo. Lo entrenamos todas las semanas, con el plan de esa línea de tres, situaciones de Ramón y Febas juntos. La baja de Alberto nos dio la opción de Ramón, pero ya barajábamos retrasar quizás a Escassi para jugar de central y tirar de Ramón y Febas. Es el trabajo diario. Manolo Reina el año pasado hizo la parada de la salvación de su equipo ante el Sevilla y antes no jugaba un minuto, eso es lo que quiero que los jugadores vean que los que no juegan es lo que tienen que hacer. No quiero titulares normales y malas situaciones. Darle continuidad a lo del otro día, nunca digo el once, quizás modifique algo, pero habrá que dar continuidad".

Capitanía de Lago Junior

"Los jugadores que llevan mucho tiempo llevan una mochila, como yo. No concedo entrevistas ahora para mantenerme al margen. Lo invisible, lo que no sabe nadie que pasa dentro. Desde fuera yo veía que esto afectaba a nivel emocional. El otro día a Luis quizás lo echaron por exceso de responsabilidad, más sentimiento que él es imposible, que es de La Virreina. Luego, cometemos errores, pero hay que liberarlo de esos aspectos. También pudo ser Juande, pero lleva un año entrando y saliendo, no he visto que estuviera al nivel y lo mantengo al margen también de esto".

"Lago viene con aire fresco, ha caído de pie, y además es alguien que refleja las cosas que queremos. Y una de ella es mantener ese aire fresco. Hay jugadores que llevan más que Lago, pero él tiene más experiencia. Ahora todo lo que pueda hacer uno puede parecer que es porque haya conflicto. Cuando acabe la temporada, si hay que hacerlo, se dirán las cosas. Ahora toca proteger a los jugadores, que son los que van a jugar. Es una decisión que choca y lo entiendo, pero es positivo airear la mente"

Bajas y altas

"Luis va a llegar y Alberto también. Genaro creo que también porque más allá de la sanción ha tenido alguna molestia. Gallar padece una lumbalgia y hay que ver el proceso.

Dos partidos en casa seguidos

“Sobre todo este primero, siempre el más importante es el siguiente pero esas sensaciones son insuficientes. El equipo hizo un gran partido ante las adversidades, con otro penalti en el minuto 5 que mentalmente, en otra situación, no habríamos estado en partido y recibido un resultado más abultado en contra. Debemos seguir con esa mentalidad, cada partido para nosotros es una final. Aun haciendo muy bien las cosas el otro día, empatamos a falta de tres minutos. Hay que hacerlas mejor porque no nos llega. Es la autocrítica interna que nosotros hacemos. Mantener ese equilibrio. Si te desproteges mucho y te meten un gol en contra, somos un equipo que hasta ahora no ha remontado. Vamos a ver si tenemos la capacidad de remontar en Albacete y del otro día estar en partido. No es suerte, es calidad, toma de decisión y eso es lo que nos está faltando”.