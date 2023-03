Pellicer, sobre N'Diaye: "Hay un camino y el que no lo siga, fuera, blanco y en botella"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en la previa del Málaga-Levante, pero la actualidad estaba más orientada a cuestiones no deportivas empezando por la espantada de Alfred N'Diaye del miércoles cuando no apareció por el entrenamiento. No ha querido ser categórico pero deja entrever que habrá medidas duras dentro de sus competencias en el vestuario.

"Primero lo más importante es que a nivel de salud, por lo que ocurrió antes del viaje a Las Palmas, está bien, eso es lo más importante. Fueron momentos complicados porque no sabíamos nada. A nivel personal, nada grave. Otro plan lo que ocurrió ayer, que ya se ha hecho público, pero es todo confidencial y nos regimos por los códigos internos. Tuvimos ayer una reunión y le dije a la cara lo que pensaba de él y él a mí. Le dije lo que realmente pienso. No estoy aquí para justificar mis decisiones pero sí para tomarlas. Quiero gente que crea ilusionada, que vayan al frente de verdad. Ustedes me conocen y estoy para tomar decisiones, pero con paso firme. Lo demás ni me importa ni me interesa. Desde mi llegada he instaurado esos códigos y por encima de todo está el trabajo, la afición y el escudo. He hablado con Kike Pérez y sabe mi opinión. No quiero dar muchas más vueltas a la situación. No necesitamos buenas personas, sino buenos profesionales, se llame como se llame", comentó el técnico de Nules.

Por su manera de responder, pareció entenderse que no es sólo una cuestión que esté ligada a N'Diaye, sino que puede haber algún jugador más con cierta falta de compromiso: "Lo que tengo que hablar, lo hablo dentro. El núcleo duro del grupo está trabajando como animales. Lo que ocurre es que cuando hay individualidades que se salen del camino, se pone en tela de juicio todo. Pero no es así. Con esto que estamos haciendo no nos está llegando, porque necesitamos ganar, pero el grupo está por encima. Desde mi llegada es un caso aislado. Si a nivel personal, un individuo no está bien, eso afecta al colectivo aunque el grupo esté unido. Si uno no está bien a nivel emocional, no está, no hay más”.

¿Cómo afecta al grupo? Así lo ve Pellicer: "Fue ayer, esta tarde entrenamos. El otro día contra Las Palmas corrimos seis kilómetros más que el rival, es una muestra de que está comprometido el equipo. Si ves la clasificación… pero de los últimos partidos no podrán decir que no tenemos alma, aunque el resultado sea insuficiente. El jugador que se enfade tiene dos opciones, seguir enfadado o desenfadarse. Tenemos una afición y un club grande detrás. Con 11 sólo hemos perdido en Granada y en el último minuto. Agradecer a los jugadores su predisposición. Estamos marcando un camino y el que no lo sigue, está fuera, blanco y en botella. Todo lo demás es mentira. La conversación es confidencial. No estoy aquí para justificar mi decisión. Saben perfectamente cómo soy y el primero que lo va a saber es el grupo”.

Y otro mensaje más para que nadie olvide sus prioridades: "Soy cercano, pero que nadie se confunda, tengo una responsabilidad, hay un sentimiento nuestro y nos jugamos el pan de mucha gente. Por encima del escudo no hay nadie, ni jugador, ni entrenador ni dirigentes. Y voy a ir a full".