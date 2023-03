Miércoles de locura en el Málaga

El Málaga tuvo una mañana de miércoles de lo más movida, con diversos focos y situaciones que dejan claro que la entidad está atravesando un momento más que delicado en todos los aspectos. La más llamativa de todas llegó con el parte del entrenamiento, en el que se comunicó la ausencia injustificada de N'Diaye y su posterior reaparición como si nada.

En mitad de todo, el club de Martiricos resolvió la situación de Lumor despidiendo al ghanés por motivos disciplinarios. Y hasta lo que era una buena noticia se convierte en un pequeño problema porque Álex Calvo no estará ante el Leganés. Por su lado, palabras sobre el futuro de la entidad con el alcalde tirando por la calle de en medio.

Caso N'Diaye

El Málaga CF, que no suele ser muy dado a desvelar detalles en sus notas públicas, destapó en su parte del entrenamiento del día que el centrocampista Alfred N'Diaye no había acudido a las instalaciones de La Rosaleda para la sesión de este miércoles y que desconocía las causas.

"Las pruebas médicas pertinentes han confirmado la lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda de Andrés Caro, que ha trabajado al margen junto a Unai Bustinza, Haitam y Víctor Olmo. El centrocampista Álex Gallar ha guardado preventivamente reposo por una lumbalgia. Alfred N’Diaye no ha acudido a la sesión. El club desconoce, por el momento, las causas de su ausencia", contaba el club.

Unas horas más tarde se supo que estaba bien y que nada tenía que ver con su salud. Eso fue un alivio, pero el club no lo va dejar estar como si nada y quiere escuchar las pertinentes explicaciones del futbolista antes de tomar una determinación.

Despido de Lumor

"El Málaga CF finaliza su vínculo profesional con Lumor Agbenyenu por motivos disciplinarios. El futbolista queda liberado de su contrato con el MCF desde este mismo miércoles. La entidad le desea toda la suerte en el futuro laboral y personal". Así de escueta fue la comunicación oficial del club de Martiricos para informar acerca de la salida del lateral izquierdo, que llegó libre a la disciplina blanquiazul y que ha resultado ser un auténtico fiasco en todos los aspectos. Su aportación en el campo fueron 46 minutos en Cartagena, 120 en la Copa del Rey contra el Peña Deportiva y posteriormente, 58 minutos más ante la Ponferradina.

Palabras del alcalde

La situación del Málaga Club de Fútbol es complicada en muchos aspectos, no solamente en cuestiones meramente deportivas. Intervenido judicialmente desde hace años por la querella contra el jeque Al-Thani y con el conflicto paralelo y fundamental que mantienen desde hace años cataríes y BlueBay. De este asunto opinó Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que sigo abogando por abrir las puertas a una nueva sociedad inversora.

"Yo sobre ese tema no quiero entrar para crear expectativas que pueden no responder a la realidad. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que, dentro del lío jurídico que hay en el Málaga, que puede prolongarse años, la mejor solución sería que los dos propietarios, que están entre sí enfrentados y en pleitos, se pusieran de acuerdo en una cosa tan sencilla como vender a un tercero. Y no digo más, no digo más. Ya lo dije hace tiempo, de todas formas ahora mismo lo que me preocupa es que el próximo partido hay que ganarlo sólidamente", comentó ante los medios de comunicación el primer edil de la capital costasoleña.

España llama a Álex Calvo

Otra buena noticia más para Álex Calvo, que está viviendo un primer tercio de 2023 de locura. Después de su show en Las Palmas, le llega otro premio en forma de convocatoria con la selección española sub 19, con la que ya fue en febrero y en la que también debutó con gol. Aunque tiene una cara B esta citación, porque no estará disponible para el partido del Málaga CF contra el Leganés.

José Lana, seleccionador español sub 19, ya le dio la alternativa hace menos de un mes y ahora le vuelve a llamar para la disputa de la Ronda Élite, en la que La Rojita puede lograr la clasificación para la Eurocopa 2023 de esta categoría. Será entre el 22 y el 28 de marzo. En esta jornada el Málaga juega el Lunes 27 en La Rosaleda contra el conjunto pepinero.