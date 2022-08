Nacho Monreal cuelga las botas a los 36 años

Nacho Monreal ha anunciado este martes que deja el fútbol. El navarro cuelga las botas tras 16 temporadas en la élite donde ha acumulado 499 partidos repartidos entre Osasuna, Málaga, Arsenal y Real Sociedad, dos veces campeón de la Community Shield con los gunners, campeón de Copa del Rey con los txuri-urdin y partícipe del año mágico de Champions League de los blanquiazules. Fue 22 veces internacional con España.

El navarro se despide con un emotivo vídeo con el Málaga muy partícipe que ha compartido en sus redes sociales. Esta última temporada, en las filas de la Real Sociedad, no pudo disputar ni un sólo minuto por las lesiones, motivo de su adiós. Tras esto ha decidido poner punto y final a una vida de fútbol con estas palabras.

"36 años jugando a fútbol. 16 de ellos como profesional. Exprimiendo mi cuerpo al máximo, llevándolo a limites que nunca hubiera imaginado poder llegar. Mi rodilla me manda un mensaje, un mensaje alto y claro: ¡No doy para más! ¿Me enfado con ella? ¡No! La escucho, la acepto y le doy las gracias por todo. Se acaba una etapa. Empieza otra. Soy feliz. Y me siento bien. Repito. ¡¡¡Me siento bien!!! Y eso me da tranquilidad. La vida es un regalo y me gusta ser agradecido. Gracias Osasuna, Málaga, Arsenal, Real y a la selección por dejar cruzarme en vuestros caminos. Menudos años más buenos", escribía Nacho Monreal.

El navarro disputó 54 partidos defendiendo la elástica blanquiazul. En Málaga se le recuerda con mucho cariño, especialmente por su profesionalidad. Además, su adiós a La Rosaleda será siempre recordado por darse sobre la bocina, el 31 de enero. Puso rumbo al Arsenal en el mercado invernal de 2012 a cambio de 10 millones de euros. Aquello quedó para la historia como el Monreal Day...