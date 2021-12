Un precioso once histórico del Málaga CF

Los aficionados del Málaga CF han elegido su particular once histórico y al mejor entrenador en una encuesta realizada por Guiricast, un podcast malaguista dirigido especialmente a seguidores blanquiazules de todo el mundo. No son pocos los futbolistas que han pasado por La Rosaleda en las últimas décadas, algunos de un altísimo nivel, así que siempre genera debate por quienes lo conforman y por los ausentes.

El entrenador elegido ha sido Manuel Pellegrini, ahora triunfando en el Betis, y que fue el técnico de la mejor etapa de la historia del club en cuanto a resultados. El once lo conforman jugadores de diversas etapas, pero todas del Málaga Club de Fútbol y la mayoría recientes. Se deja notar ahí una cierta brecha generacional porque no aparece nadie del Club Deportivo Málaga.

En la portería estaría Willy Caballero, escoltado por Jesús Gámez en el lateral diestro, Vicente Valcarce en el izquierdo y Fernando Sanz y Weligton como centrales. En el centro del campo, el inolvidable Toulalan como medio defensivo, con Sandro (Sierra) en la mediapunta. En las bandas estarían Joaquín Sánchez por la derecha y Duda por la izquierda. La delantera sería para la pareja más mítica posible, la Doble D: Darío Silva y Dely Valdés.

Se quedan fuera decenas de grandes jugadores. Santi Cazorla, Baptista, Eliseu, Kameni, Contreras, Josemi, Rufete, Catanha, Demichelis, Monreal, Isco Alarcón, Camacho, Santa Cruz Salva Ballesta... Eso y muchos más. Todo sin entrar en los Viberti, Migueli y compañía.

⚡️ULTIMATE MALAGA CF TEAM⚡️🇬🇧The votes are counted and this is the best @MalagaCF of the history chosen by the Malaguistas.🇪🇸Se han contado los votos y esto es el mejor once de la historia del @MalagaCF elegido por los Malaguistas. pic.twitter.com/eFayZ2kLaH