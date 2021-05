Nacho Pérez: "Si los cuidamos, tenemos jóvenes para rato"

Nacho Pérez formó parte de una hornada histórica de canteranos que aterrizó en el primer equipo del Málaga a comienzos de siglo. Dos décadas después dirige a los chavales del juvenil que se proclamaron campeones de Liga. Ya estuvo en ese San Félix que llegó a semifinales de Copa del Rey con, entre otros, Isma Casas y Ramón Enríquez como segundo de Rafa Acejo, que ahora dirige al Sevilla, ante el que el equipo malagueño cerrará la temporada.

"La temporada ha sido muy buena, los números están ahí, nos hemos merecido ser campeones. Aparte de los resultados, muchos de los juveniles están con el primer equipo y con el filial, han debutado y echado un mano. Es una consecuencia de un buen año y se ve reflejado en este título en la categoría", decía Nacho Pérez, que valoraba el escenario en el que se consiguió el título: "Es un premio jugar en La Rosaleda, los juveniles no juegan aquí nunca, pero las circunstancias han propiciado que se les dé un premio a los chicos. Desde el banco para mí es mucho peor que en el césped. No puedes jugar, apenas dar una voz. Dentro sudas y estás metido, se pasa peor en el banquillo. La nota de la temporada es un 10, mejor no se puede hacer. Sólo una derrota, el equipo que más goles ha hecho a favor, de los que menos recibió...Y chicos debutando en el primer equipo".

Preguntado por los goleadores de esta generación de 2002/03, Loren Zúñiga y Roberto Fernández (24 y 19, respectivamente, para un total de 43), Nacho decía que "están evolucionando muy rápido y muy bien, los conceptos e ideas que les damos. No hay que perder la perspectiva y debemos tener paciencia, son muy jóvenes. Si los cuidamos, tenemos jóvenes para rato. Andrés Caro es juvenil de primer año, con 16 años ya estaba jugando, le dimos una oportunidad con nosotros y cumplió. Con el filial y el primer equipo ha jugado y entreando. No miramos la edad que tiene. Si lo hacen bien y destacan, ¿por qué no adelantar su etapa de formación? No se nos caen los anillos. Y en el primer equipo Pellicer ha hecho lo mismo".

"A ver qué pasa, tenemos el partido con el Sevilla, en el que no nos jugamos puntos, pero con ganas de saber quién será nuestro rival en la eliminatoria. Presión ninguna, a disfrutarlo", decía Nacho sobre el futuro en la Copa de Campeones, al tiempo que valoraba que la apuesta con la cantera se hace con hechos: "Los resultados están ahí. La gente puede ver que no se quedan en palabras que se confía en la cantera. Loren jugó 35 minutos y Haitam 5 o 10 el lunes con el primer equipo. Que la gente lo vea. Con el filial el domingo jugó Mati de titular, salieron después Andrés y Larrubia... No son palabras, son hechos. El primer equipo tiene que tirar del filial, el filial del juvenil. A pesar de esos problemas estamos sacando resultados. A pesar de no contar con ellos en el día a día le sacamos resultados y ellos van evolucionando".