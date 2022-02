Natxo González: "En la situación que estamos, podemos aspirar a todo"

Natxo González fue protagonista en los micrófonos de La Jugada de Málaga, en Canal Sur Radio, donde hizo balance a sus primeros días y lo que se ha encontrado en Martiricos: "Primero los objetivos a nivel de club están puestos. Como dijo el director deportivo, era mejorar la temporada pasada. Es el objetivo claro que se marcó. A partir de este momento, en la situación en la que estamos, podemos aspirar a todo. Estamos siete puntos por encima del descenso y a nueve del play off. He tratado de transmitir a los jugadores que lo más importante en esta situación es limpiar la cabeza. Fue una semana dura, con lo del Ibiza, cambio de entrenador, lo de Miranda... Es normal estar contaminado. Tras lo de Miranda traté de transmitir que quedaba una liga de 17 partidos. Olvidemos lo que ha pasado hasta ahora, tanto lo bueno como lo malo. Partimos de cero y disputamos cada partido. No les he hablado de clasificación a los jugadores, sino de empezar a cero. Que estemos seguros y libres dentro del campo para aumentar el rendimiento, todos estamos por debajo del máximo. Quitarnos esta carga. Queremos ser los mejores estas 17 jornadas y no hablar de a cuántos estamos del descenso o de arriba. Vamos a intentar estar entre los mejores. Es el camino para liberarnos".

No es una tarea nada sencilla. Y menos si el siguiente rival que te toca es el Almería de Sadiq y el malagueño Francisco Portillo: "Estamos trabajando un poquito aspectos para el partido del sábado, tratando de controlar el mayor número de detalles posibles, aunque sea complicado. Hay otros alicientes mayores que verme a mí por primera vez en La Rosaleda. Lo importante está en el verde, en los límites del terreno, y en las gradas. La afición es lo que hace que los partidos sean vibrantes y llenos de emoción. Sé que se me mirará pero estaré en segundo plano".

Tras estrenarse en sendas salidas a Anduva y La Romareda, toca el estreno ante su afición: "Con mucha ilusión por sentarme en el banquillo de este campo tan histórico. La afición es lo más importante de los clubes. Tampoco voy a ser quien pida a la afición que venga. Va a venir, quieren buen juego y resultados. Echándonos una mano. Se les necesita porque con ellos seremos más fuertes todos. En un partido de máxima dificultad contra un grandísimo rival".

Vestuario

"Uno tiene un posible diagnóstico desde fuera, pero te metes dentro y vas pudiendo profundizar y vas teniendo referencias como el partido de Miranda, para ver dónde somos más débiles y fuertes, conoces a los jugadores. Sigues creciendo. Hay jugadores muy jóvenes con mucha energía e ilusión, otros con más experiencia. Hay que dar prioridad a las cosas, dar orden. A partir de ahí, crecer. Me gustaría hacer muchas cosas, las tengo en mi cabeza, pero hay que dar prioridad a ser más fiables a nivel defensivo, estábamos concediendo muchos goles. Se trata de consolidar eso. Es llegar y ya conoces la categoría. Hay unos números que nos dicen cosas. Tienes que ir al punto más débil y empezar por ahí, por la a. En base a eso, tenemos que defender bien, pero tenemos que llegar más veces al área rival, hay que generar ocasiones y meter goles. Vamos metiendo más cositas para en ataque ser mejores".+

Fichajes

"Los que mejor conocían a la plantilla cuando yo llego es el director deportivo y su gente, está en el día a día y vieron todos los partidos en directo. Nadie mejor que ellos para conocer necesidades. Yo llego a final de mercado y no tengo más que decir. Tenemos lo que tenemos, un equipo interesante para hacer buenas cosas, a muerte con los que estamos, somos los que vamos a tener que conseguir resultados".

Luis Muñoz y los delanteros

"La recuperación de Luis no sabría decir los plazos, va muy bien en el día a día, pero no sé cuándo podrá reaparecer. Va bien, pero hay que esperar. Chavarría está mejor y presumiblemente para la semana que viene podría incorporarse poco a poco al grupo. Sekou Gassama está bien, un poco corto a nivel físico para lo que requiere el equipo en estos momentos. Espero y deseo que sea un jugador importante. Necesitamos a jugadores arriba, es una de las facetas a mejorar, ser más profundos en esos últimos 35 metros. Tener opciones y meter goles. Y Sekou y Chavarría deben ayudar".

Cantera

"Muy bien, los chicos que tenemos y los que van subiendo en función de necesidades que tenemos están muy bien, me están sorprendiendo. Kevin y Roberto eran más conocidos porque compiten muchos minutos. Andrés Caro, Dani Lorenzo, han subido otros dos chavales hoy... Muy contento, me gusta que tengamos esa gente joven, a nivel de frescura y de hambre. Falta experiencia, pero la experiencia se gana jugando partidos y minutos. Hay chicos con un gran futuro".

Equipo de trabajo

"Ya nos conocemos en el mundo del fútbol y ya sabía que aquí dentro hay grandes profesionales, con muchas ganas, sentimiento malaguista. No soy de las personas que impongo nada. Ya me advirtieron de que había gente muy buena, muy buenos profesionales. Por lo que me transmitió el club y gente que pasó por aquí tengo que confiar. Estoy encantado con lo que tengo alrededor. Cuando uno viene de fuera y se siente muy bien acogido tengo que agradecerlo".

Vida en Málaga

"No he visto nada de la ciudad. Mi día a día del hotel a La Rosaleda y de La Rosaleda al hotel. Tienes que recabar muchísima información, hay muchísimo trabajo, poco tiempo tengo para disfrutar de la ciudad. Ojalá tenga tiempo de disfrutarla. Ojalá pueda seguir el año que viene, pero sabemos cómo es el fútbol. Hago lo de siempre, trabajar en el día a día para conseguir buenos resultados. A partir de ahí veremos, pero uno aprende en el fútbol que es mejor no hacer planes y disfrutar del camino. Un reto bonito y apasionante. Ojalá tenga continuidad".