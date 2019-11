Nombres propios de Manolo Gaspar: Shaheen, Caminero, Mula...

No se le dio mal a Manolo Gaspar la primera entrevista como director deportivo, donde también hubo espacio para hablar de nombres propios. Uno de ellos, el de Richard Shaheen, nuevo director general del Málaga y el hombre que le aupó al cargo: "Con Richard Shaheen hablo todos los días. Hay cercanía. Pide explicaciones, pide planteamientos. El día a día está allí, ahora a ver cómo salimos adelante. Pero bueno, tiene un buen currículo y si está ahí es por algo".

Aun así, asegura que prefiere no tocar en sus conversaciones las cuestiones relacionadas con una posible venta del club: "Trabajo en lo mío, ni le pregunto a Richard por eso. Sí que me importa porque mi trabajo es diferente, pero si me pongo a preguntar por ese tipo de cosas estoy perdiendo el tiempo, no me voy a desgastar en cosas en las que no voy a encontrar respuesta".

También habló de su antecesor en el cargo, José Luis Pérez Caminero, con el que asegura mantener una buena relación: "Con Caminero siempre he sido claro. Cada paso que ha dado el club conmigo, él lo ha sabido. Sí que hemos hablado después, me ayuda y me da planteamientos que había encima de la mesa. Tengo todo su apoyo".

La cuestión de los no inscritos como Mula, Iván Rodríguez y José Rodríguez estuvo encima de la mesa. "Estoy muy cabezón con LaLiga con este tema. Tenemos que ser justos con estos jugadores, porque pasó lo que pasó. Un poco responsabilidad de todos, no es sólo responsabilidad de Caminero y Jofre. Hay más partes responsables, Pero eso ya pasó y mi misión es buscar soluciones. Las hay, pero no para todos. LaLiga también quiere que premiemos lo que tenemos en casa ante de que salgamos a mercado. La pelota la tienen ellos porque ya es una decisión personal tendrían que hacer un esfuerzo grandísimo. Solución hay, otra cosa es que el jugador acepte, que tampoco es fácil", asegura Manolo, que se pone en manos de los futbolistas.