Se estrena ante los medios de comunicación Manolo Gaspar. Un reestreno, en realidad. La novedad es que ya es director deportivo del Málaga y eso son palabras mayores. Además llega al cargo con ganas y buenas intenciones, con mensajes claros y una transparencia poco habitual en el club en los últimos tiempos. El paleño quiere que la afición y el entorno entiendan cómo está el tablero y cuáles son sus herramientas para fichajes y otros asuntos de confección deportiva. "Voy a una guerra nuclear con una espada de madera", sentenció en La Jugada de Canal Sur.

Sobre el mercado invernal, una bofeta de realidad: "No podemos vender la moto de que va a venir un jugador a sacarnos las castañas del fuego… no, no. La gente tiene que saber que vamos a luchar por la permanencia. Si estamos teniendo problemas para no caer en alineación indebida. ¿A qué vamos a aspirar? ¿A subir en diciembre? No va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego. Esos ya están en el Málaga y en su filial, esa es la realidad que tenemos. La gente ya es consciente de eso y se ve en el campo, que estos son nuestro guerreros y si morimos, morimos con ellos. Yo no sé si va a haber una inyección económica y se soluciona el problema, ojalá".

Por esos "guerreros" ya van llegando novias. Manolo promete firmeza dentro de su radio de acción: "Alguna llamada por algún jugador he tenido, pero los clubes no quieren pagar. Juegan con eso. Espero las ofertas a la baja. Voy a intentar ser agresivo con ese tipo de gente, voy a jugar mis armas hasta donde llegue. Esto es muy largo. Y a veces los agentes necesitan de los clubes y los clubes de los agentes. Es un círculo. Estoy en una guerra nuclear con una espada de madera. Pero voy a intentar, con la espada, pegar todo lo que pueda".

Insiste en la falta de recurso para fichar: "Tenemos 17 fichas, LaLiga nos hace el favor entre comillas de tener 18 para no tener los problemas que actualmente estamos teniendo con las lesiones y las convocatorias de selecciones. Y los parámetros son muy difíciles de explicar. Ahora mismo sólo podemos incorporar a un jugador que esté en paro y que acepte el salario mínimo profesional. Esta cantidad empieza con una cifra y conforme va pasando el año esa cantidad va bajando hasta que llega el mercado de diciembre. Riesgo siempre vamos a tener, ya sea ahora al incorporar a un jugador en paro o en enero por el salario mínimo. No podemos incorporar a un jugador de una mayor categoría".

"Ahora mismo sólo puede venir un jugador y por el mínimo", asegura

Tope Salarial

"No puede ser hacer ficha profesional a Keidi Bare porque no está cobrando el mínimo. Si hay un lesionado de larga duración, nos podrían quitar a un jugador ahora mismo, pero nosotros no podríamos incorporar otro hasta el mercado de diciembre. Hay que esperar al 2 de enero para hacer cambios de cromos. Si sacamos a un jugador con un salario alto, sea el que sea, sólo podemos incorporar a otro por el mínimo. El único jugador que pueda venir será uno sólo y por el mínimo. Tenemos el tope tan excedido que LaLiga intenta equilibrar".

Limitaciones para utilizar a canteranos

"Por eso Víctor critica es norma. Queremos sacar canteranos, pero hay una norma que nos lo limita. A eso hay que darle una vuelta de tuerca. Tenemos una buena generación. Algunos quizás están verdes, y no sea el momento o escenario idóneo para ellos, pero es que no queda otra. Tienen que salir a morder y dar la cara lo mismo que un jugador que vale diez veces más en el mercado… pues no, hay que darles su tiempo. Hay que exigirles, sí, y se les trata como profesionales, pero... Las alineaciones el míster no puede contar con lo que él quisiera. Muchas veces utilizaría más jugadores del filial, pero no puede".

Hacer profesionales a canteranos

"Es la primera posibilidad planteada. Jugadores que son del filial, profesionales, para que el míster pueda contar con alguno más del filial. LaLiga también te veta por un lado, te tira por otro. A día de hoy no podemos hacer un jugador profesional del filial, aunque queramos, tiene que ser con el mercado abierto. Es una de las posibilidades que nos planteamos y de las primeras que yo desde que llegué al cargo quiero atajar. Darle el premio a uno de los nuestros, hacerlo profesional, darle valor a un producto que es nuestro".

"Hacer profesional a uno de los nuestros tiene muy poco margen de error. Porque lo tenemos, conocemos, es de la casa, la conoce también el entrenador, y encima está jugando, está entre los once. Es una de las cosas que queremos hacer. No es fácil porque hay que renegociar las cosas, ponerle unos mínimos y que LaLiga te lo acepte. Nos está mirando con lupa. Pero nosotros también estamos estrujando para ver a dónde podemos llegar y en qué condiciones. Por lo menos que podamos contar con los nuestros de manera profesional".

Tirar de cesiones

"Reunido en persona, no, pero a diario con LaLiga hablamos bastante. Hay una serie de cosas que yo pensaba cuando estaba en el anterior cargo que eran imposibles, como tener jugadores cedidos. Pensaba que era sólo uno y no es así. El Málaga siempre puede tener los cedidos que quiera siempre que no venga de una liga A, que son las top mundiales y que entre en los parámetros económicos. viene por el mínimo. Podríamos tener a un jugador de una liga B, como Portugal, por ejemplo, pero tendría que ser por el mínimo. Por eso se busca en los filiales de España, el control económico de LaLiga no entra ahí, en los contratos de federaciones regionales".

Labor de director deportivo

"Para ser director deportivo no vale con decir este me gusta o no me gusta. Tienes que saber cómo está el club, dónde te encuentras, de cuánto dispones. Tenemos un problema que nos hemos buscado nosotros en el pasado y hay que regularlo. Y la única manera es con estos jugadores y salvar el tema deportivo. LaLiga está sacando normas nuevas a partir del Málaga, está haciendo un máster. Bajo mi punto de vista se equivoca el año pasado dejándonos pagar esos salarios".

Relaciones con otros clubes y agentes

"Establecer buenas relaciones con clubes y representantes es fundamental. Últimamente la imagen y el escudo del Málaga están empañados, devaluados, mate. Hay mucha gente del club tratando de lavar la imagen, dar brillo. Sé que ha sido un verano complicado y hay gente a lo que sólo puede pedir perdón y dar las gracias. No se ha podido llevar de otra manera, hay quien lo entiende y quien no, pues habrá que seguir dándole las gracias".

¿Agentes gran problema del fútbol actual?

"No, los representantes siempre han estado. El problema del fútbol son los gestores. Los representantes van a luchar lo máximo por sus jugadores y cuanto más saque su jugador, más saca el agente. El club está en el otro bando. El fútbol está loco, está tirando por unos caminos en los que el representante de un niño de 10 años ya te pide cosas, entonces… Pero tenemos que adaptarnos. El club tiene que tirar para el club".

Rendimiento de la plantilla

"Si miras jugador por jugador, tenemos una gran plantilla. Si la comparamos con otras plantillas, también. Pero es que el verano había muchos jugadores que su cabeza no estaba aquí, son personas, no es como comprarte un piso y sabes que tienes tres dormitorios. Han pasado verano muy complicado, conocían la realidad del club, con incertidumbre, no se les fue tan claro como se debería para que sepan su realidad y no es fácil. El equipo va a más, compite muy bien y salvo el Huesca nadie nos ha tumbado y siempre pudo caer la balanza de nuestro lado. En algunos puestos pocos jugadores y en otros, overbooking. No está compensado. No es fácil de gestionar y el míster lo está llevando bien".