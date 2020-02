José Luis Oltra repasó largo y tendido lo que puede ser el duelo de mañana en La Rosaleda y analizó con atención este Málaga de Sergio Pellicer. "Si vamos a empezar que nos falta un central, que tenemos siete lesionados, que el Málaga no pierde en casa desde octubre, que sólo lleva una derrota en 12 partidos, que es el menos goleado… Pues avisamos a la Federación y no nos presentamos", comentaba irónico el técnico de los cántabros, que recordaba: "No, yo quiero ir a competir, a dar la cara, a afrontar un partido complicado, pero jugando a lo que sabemos".

"Es un equipo armado, que están en una línea buena. Ya sabía lo que hacía con Víctor y con Sergio es consistente, ordenado, el menos goleado de la categoría… Entre tres futbolistas llevan el 90% de los goles, pero no quiere decir que no aporten los demás. Tiene un equipo con muchos argumentos, les gusta jugar por fuera, acumula mucha gente en zona de remate, en el balón parado es fuerte, en su campo aprieta mucho arriba y sabe a lo que juega", analizaba en profundidad Oltra, que remataba así su análisis: "Tiene un buen once, con poca gente en algunas fases por causas extradeportivas. Pero las han superado y les ha fortalecido como grupo y como equipo. Es complicado, pero nos da igual contra quien juguemos, sabiendo matices como el talento de Juanpi, Tete, Hicham, Antonio, Sadiku, Adrián que tiene buena llegada de segunda línea… Pero luego tiene capacidad de trabajo alta, orden y experiencia. Un buen equipo al que se le puede ganar y que te puede pintar la cara si no tienes un buen día y no compites bien".

Convocatoria del Racing de Santander

Oltra llega a Málaga con 18 convocados y una gran lista de bajas, sobre todo en defensa, por lo que tendrá que optar por jugadores poco habituales y quizá ajenos a según qué posición. Entre las bajas más notables, todos por lesión o molestias, se encuentran el malagueño Alexis Ruano, Jordi Figueras, Kitoko, Olaortua, Jon Ander, Enzo Lombardo y Carmona. El técnico de los santanderinos recupera a una pieza clave y veterana como Álvaro Cejudo.

Estos son los 18 convocados: Iván Crespo, Luca, Aitor Buñuel, Moi Delgado, Nando, Sergio Ruiz, Nico Hidalgo, Nkaka, Álvaro Cejudo, Borja Galán, Papu, David Rodríguez, Dani Toribio, Guillermo, Barral, Mario Ortiz, Abraham Minero y Manu Hernando.