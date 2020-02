Al-Thani y su lenguaje místico nunca defraudan. El león ha sido metáfora constante en sus píldoras tuiteras en estos años al frente del Málaga. Hasta obligó a ponerlo en una camiseta suplente estampado allá atrás. El, al menos transitoriamente, ex mandamás malaguista aludió al animal para manifestarse explícitamente por primera vez tras la salida del club decretada por la jueza.

”Mejor tener un león delante tuya que un mentiroso detrás”, decía para acompañar el mensaje con un intrigante "#sabiduría". Las cosas de Al-Thani, que ha visto cómo era despojado por la justicia por una actitud presuntamente delictiva de la presidencia.

Los abogados del jeque Al-Thani han solicitado la interrupción de las medidas cautelares, pero el administrador José María Muñoz Jiménez ya ha tomado mando en plaza.

Its better having a lion infront you , than rather having a cheater behind you.#wisdom pic.twitter.com/PmwmiJaxeV