Sergio Pellicer compareció este mediodía en rueda de prensa horas antes de recibir al Racing en La Rosaleda este domingo (18:15). Lo hizo tras el caótico día de ayer en el plano extradeportivo y tras reunirse con el administrador judicial que ahora comanda al club, José María Muñoz Jiménez. "Las novedades tendrán que ser en privado. Debe ser José María el que dé las explicaciones. Los que queremos trasladar es tranquilidad. Lo que nos transmitió es tranquilidad, es con lo que tenemos que quedarnos", expresaba al respecto el castellonense, que apuntaba al terreno de juego: "Los puntos están en el campo, son vitales para los dos equipos y esa es la idea que tenemos. Los jugadores están muy centrados en el partido. Tenemos que centrarnos exclusivamente en el partido de mañana, sabemos que es un partido que por la situación del rival puede llevarnos a situaciones erróneas".

Decía más al respecto del plano institucional Pellicer, aunque siempre priorizando l deportivo: "Desde que llegamos siempre nos focalizamos en lo deportivo que es lo que realmente importante. Venimos en una dinámica positiva. Tenemos que continuar. Mañana vamos a encontrarnos a un partido complicado. Hace un mes estamos a un punto del rival. Ahora estamos a cinco y la realidad. Todo está claro que esperemos que llegue la estabilidad. Es lo importante, que se estabilice todo. Cada semana hubo algo extradeportivo, esa tranquilidad, calma y estabilidad que tenemos ahora en el plano deportivo. La unión hace la fuerza en estas situaciones, queda un largo trayecto aún, venimos de ganar pero esto hace que no solo veamos el presente tenemos que ver el pasado para mejorar el presente".

"Yo no quiero dar titulares fuera del plano deportivo. Los jugadores, tanto como nosotros, sabemos en la situación en la que vivimos. Tenemos que ser respetuosos en todas las situaciones, cuando están dentro y fuera. Cuando estás fuera es muy fácil hablar. La verdad solo tiene un camino. Al jugador le intensa hablar del partido", continuaba el entrenador blanquiazul, que insistía en el objetivo, el Racing: "Nuestra parte, nuestro cuerpo técnico, estamos focalizados exclusivamente en el día a día, en lo deportivo. Esperemos que llegue la estabilidad. Hay mucho ruido fuera del terreno de juego, cuesta un mundo poder ganar, estamos centrados en ese aspecto, muy centrados".

Keidi Bare está OK

El plano deportivo quedó en un segundo plano esta semana con tanto jaleo, pero existen buenas noticias. Keidi Bare ya está recuperado, tal y como lo confirmó el técnico: "Keidi hizo una semana normal. El amistoso nos sirvió, le vimos a un nivel muy alto. Dispuso de 15 minutos. Está a plena disposición para poder ayudarnos. Casi exceptuando a Cristo tenemos a toda la plantilla disponible es complicado para poder hacer una alineación y una convocatoria. Tenemos que elogiar a los jugadores porque estamos entrenando y competiendo como animales. Nos hace día a día más fácil".

Aunque queda la duda si estará ya para salir de titular. Cuestionado por su puesto y el buen nivel de Luis Muñoz, Pellicer no descartaba que ambos puedan coincidir en el once: "Siempre soy partidario de que los buenos jugadores puedan jugar juntos. Al final, creo que los jóvenes cuando tienen compañeros al lado que juegan mejor, mejoran. No tiene que haber un debate de posiciones de un jugador y otro. Lo importante es el beneficio global del equipo. Todos van a tener su protagonismo, también lo da la competición. Hay tarjetas, lesiones, es muy larga. Además están las selecciones, la plantilla es corta y hay que mirar las fichas con los jugadores del filial… En fin, son muchas cosas, pero los buenos jugadores todos pueden jugar juntos más allá del sistema de juego".

"Eso es competitividad, bendita y sana competitividad. Lo que tenemos que hacer es sacar el máximo provecho de todos los jugadores. Desde que estamos dirigiendo al equipo intentamos que todos sean partícipes, que saquen su mejor nivel para que sea lo mejor para el colectivo", proseguía al respecto el entrenador, que seguía elogiando a los suyos: "No podemos perder a nadie, estamos contentos con el rendimiento. Se queda la foto del 11 inicial pero es un trabajo de todos. Durante la semana tienen a compañeros que están apretando. Lo que intentamos es esa competitividad sana. Nosotros somos en teoría los malos de la película".

Oltra y el Racing

"José Luis [Oltra] lo conozco personalmente. Conoce la categoría aunque acaba de llegar. Todos los entrenadores cuando llegan a un equipo y tiene que aprovechar el trabajo anterior. Tienen que intentar aprovechar lo bueno de antes y eso está haciendo. El primer partido hizo un trabajo muy táctico, e intentó ganar con la pelota. En casa hay un cambio, es diferente", desarrollaba Pellicer sobre el técnico rival, al que alababa: "Oltra tiene una experiencia brutal, nos va a presentar un partido trabado. Vamos a tener que defender con muchos metros. Intentaremos tener variedad en nuestro juego, a nivel ofensivo y defensivo".

El entrenador malaguista quiso focalizar todo al partido ante los santanderinos, dándole máxima importancia: "Tenemos que recordar el pasado para saber dónde estamos hoy. Hace apenas a un mes estábamos a un punto del descenso, ahora estamos a cinco. Vamos a hablar de realidades, cada partido fue una final, queremos otra final, vivimos en constantes finales, nuestro futuro está en 90 minutos, tenemos que trabajar así, tenemos que aprovechar esa dinámica, va a ver unión, es lo más importante, hay unión. Todos los mensajes de la afición son positivos, espero que esto sea un fortín. Mañana va a ser un partido ante un equipo complicado, no es lo mismo jugar ante la presión de tu afición que jugar fuera. El Racing también está en una situación complicada".

Afición

"Queremos mejorar nuestro puntos débiles, va a ser un partido muy cerrado. Tenemos que tener la cabeza fría y el corazón caliente. La afición, junto con la entrega de los jugadores, nos tiene que dar ese puntito más. La afición va a tener un papel muy importante como el día del Numancia", añadía en su comparencia Pellicer, que concluía: "Creo que los jugadores, como la ilusión, como soñar, rejuvenece a todos. Nosotros tenemos que contar la realidad, no podemos vender otra cosa. Queda un tramo muy complicado para sacar puntos. Los rivales de arriba están perdiendo puntos y los de arriba a otra cosa. Queremos sacar esa ventaja para tener esta tranquilidad. Tenemos que estar en alerta constante. Cuando venimos de una victoria del campo del líder, tenemos que trabajar incluso más, tener los ojos abiertos, esa es la dinámica".