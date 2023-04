La decepción continua de Ontiveros

Javi Ontiveros sigue sin despegar desde su salida de Martiricos en el verano de 2019 rumbo hacia el Villareal, donde el canterano blanquiazul llegó con el cartel de jugador prometedor y ahora mismo es la gran decepción, pues a día de hoy está relegado al filial del submarino amarillo y la entidad tiene claro que quiere buscarle una salida lo antes posible, pues su aportación es casi nula. Sin embargo, el marbellí sigue teniendo contrato en vigor con el conjunto castellonense y parece no querer abandonar la comodidad del banquillo, quien por desgracia se está convirtiendo últimamente en su amigo.

El extremo izquierdo lleva tres jornadas consecutivas sin entrar en los planes del técnico Miguel Álvarez, quien no contó ningún minuto con el malagueño en la doble cita liguera en el estadio de La Cerámica frente a Cartagena y Huesca, respectivamente, y por último lo dejó en tierra en la visita a Tenerife la anterior jornada. Su balance esta temporada en las 34 jornadas disputadas es el siguiente, en cuatro ocasiones estuvo fuera de la lista y las otras 30 restantes entró en esta, las cuales fue titular en seis encuentros, en otros 13 saltó desde la bancada y en 11 no disfrutó de ningún segundo. Datos bastante pobres para un jugador todavía de 25 años que se encuentra en un filial, compitiendo en Segunda División.

Además, esta campaña el ex internacional español sub 19 sólo lleva un gol, este fue de penalti, y una asistencia. Ambas llegaron en la jornada 20 en La Cerámica ante el Tenerife, Ontiveros salió 31 minutos y consiguió la igualada (2-2) cuando parecía todo perdido. Respecto a sus enfrentamientos con el Málaga, se vio las caras en dos ocasiones, aunque sólo en una estuvo sobre el césped. Esto ocurrió en la derrota blanquiazul ante el Fuenlabrada (1-0) en el Fernando Torres, encuentro correspondiente a la jornada 32 de la campaña pasada. El extremo marbellí disfrutó de algo más de 80 minutos, pero no participó en el tanto de los suyos.

La otra ocasión sucedió esta misma temporada en La Rosaleda, en la primera vuelta, donde Ontiveros se quedó en el banquillo en el empate (1-1) del encuentro correspondiente a la jornada 7. Además, se llevó una sonora pitada durante el calentamiento, debido al "plantón" que le realizó a la entidad de Martiricos en el verano de 2021, cuando tenía cerrada su vuelta a la Costa del Sol y en el último instante decidió firmar por Osasuna.

Precisamente, en el conjunto rojillo sólo jugó cinco encuentros y dejó un gol, en el mercado invernal regresó de vuelta a Villareal. El joven marbellí se ha convertido en estos últimos años en un trotamundos de equipos españoles, después de Martiricos pasó por hasta cinco clubes distintos en algo más de cinco años (Valladolid, Villareal, Osasuna, Huesca y Fuenlabrada) para luego terminar en el actual filial. Sin duda, poca estabilidad para un jugador del que se esperaba bastante más y que a día de hoy la elástica que más veces defendió fue la blanquiazul, lo hizo en 74 partidos. Cuyas estadísticas fueron las mejores, anotó siete goles, dio ocho asistencias y recibió 21 cartulinas amarillas. Incluso vio la única roja de su carrera.