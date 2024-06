Ontiveros, libre en el mercado

El marbellí Javier Ontiveros acabó su periplo en el Villarreal después de un rocambolesco final con el filial, que ha descendido a Primera RFEF, y está en el mercado a expensas de ofertas para decidir su futuro. El cuadro de Castellón pagó varios millones de euros por hacerse con sus servicios (cuatro de esos millones entraron en las arcas hace relativamente poco tiempo por el caso Ndiaye) y después de varias cesiones intentó sacarle provecho en su filial, que militaba en Segunda División. No bastó para mantener la categoría con el segundo equipo groguet, con el que acabó con nueve goles y cinco asistencias (y 15 tarjetas amarillas) y se ha puesto en el mercado a pesar de ese descenso. Es un jugador especial y diferente, no hay duda, con desborde y golpe con poco parangón. Ha sido padre por dos veces y busca estabilidad.

"Gracias por todo, groguets. Tras cinco temporadas perteneciendo al Villarreal llega la hora de decir adiós. Ha sido un placer vestir esta camiseta durante estos años donde hemos llorado y reído juntos. Pese a que la última temporada fue difícil, no tengo ninguna duda de que todo sirve como aprendizaje y las cosas irán bien. Me despido de esta familia con mucho agradecimiento hacia los fans, los compañeros, el cuerpo técnico y el club. Desde la distancia, aquí me tendréis como un aficionado más apoyando al equipo. Os deseo toda la suerte del mundo", era la despedida de Ontiveros a través de las redes sociales del que fuera su club en estas cinco temporadas, en las que también estuvo cedido en Huesca, Osasuna y Fuenlabrada. Con el primer equipo amarillo sólo llegó a jugar 35 partidos.

Ahora está libre para firmar su compromiso. Se habló del interés desde México por sus servicios, con el León y el Necaxa en la puja. También desde Inglaterra y de clubes de Primera y punteros de Segunda. En el verano de 2021 estuvo a punto de recalar en el Málaga de regreso, pero una llamada de Osasuna cuando se disponía a regresar a la Costa del Sol cambió su futuro.